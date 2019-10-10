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21:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Россия — Шотландия: составы команд на матч 7-го тура отбора Евро-2020

Тренерские штабы сборных России и Шотландии определились с составами на матч 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020.

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Россия: Гильерме, Фернандес, Семёнов, Джикия, Кудряшов, Баринов, Оздоев, Жирков, Головин, Ионов, Дзюба.

Запасные: Лунёв, Джанаев, Игнатьев, Беляев, Черышев, Бакаев, Ахметов, Кузяев, Караваев, Комличенко, Чистяков, Петров.

Шотландия: Маршалл, Палмер, Робертсон, Малгрю, Дэвлин, Флек, Снодграсс, Макгинн, Берк, Макгрегор, Фрейзер.

Запасные: Маклафилин, Макгилливрей, Финдлей, Галлахер, Расселл, Форрест, Армстронг, Шенклэнд, Кристи, О’Доннелл, Тейлор.

Матч Россия — Шотландия состоится сегодня, 10 октября, в Москве на стадионе «Лужники», начало — в 21:45 мск.

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