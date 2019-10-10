Сборные Беларуси и Эстонии не выявили победителя в матче отбора Евро-2020

Встреча состоялась в Минске на стадионе «Динамо» и завершилась вничью без забитых мячей — 0:0.

Беларусь, набрав 4 очка, занимает предпоследнее, четвёртое место в турнирной таблице группы C, Эстония (1) — пятое. Обе команды лишились шансов принять участие в чемпионате Европы в следующем году.