Сборные Беларуси и Эстонии не выявили победителя в матче отбора Евро-2020
В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда Беларуси принимала сборную Эстонии.
В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда Беларуси принимала сборную Эстонии.
Встреча состоялась в Минске на стадионе «Динамо» и завершилась вничью без забитых мячей — 0:0.
Беларусь, набрав 4 очка, занимает предпоследнее, четвёртое место в турнирной таблице группы C, Эстония (1) — пятое. Обе команды лишились шансов принять участие в чемпионате Европы в следующем году.
В 8-м туре отбора Евро-2020 сборная Беларуси в Минске примет Нидерланды, а национальная команда Эстонии в Таллине сыграет с Германией. Обе встречи состоятся 13 октября.
|Михаил Мархель
|Карел Воолайд
|1
|Александр Гутор
|12
|Сергей Лепметс
|3
|Александр Мартынович
|18
|Кароль Метс
|5
|Денис Поляков
|19
|Кен Калласте
|6
|Сергей Политевич
41′
|21
|Никита Баранов
|23
|Сергей Матвейчик
|23
|Тайо Тенисте
|2
|Станислав Драгун
|4
|Маттиас Кяйт
|18
|Иван Маевский
|13
|Владислав Крейда
|22
|Игорь Стасевич
|14
|Константин Васильев
|14
|Евгений Яблонский
83′
|9
|Эрик Сорга
80′
|17
|Виталий Лисакович
|15
|Рауно Саппинен
|8
|Павел Савицкий
59′
|10
|Сергей Зенев
59′
|10
|Иван Бахар
|7
|Франк Лийвак
82′
|11
|Максим Скавыш
64′
|11
|Хенрик Ойямаа
89′
|15
|Денис Лаптев
|17
|Мартин Миллер
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|19
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|0
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|7
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)