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21:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборные Беларуси и Эстонии не выявили победителя в матче отбора Евро-2020

В матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 национальная команда Беларуси принимала сборную Эстонии.

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Встреча состоялась в Минске на стадионе «Динамо» и завершилась вничью без забитых мячей — 0:0.

Беларусь, набрав 4 очка, занимает предпоследнее, четвёртое место в турнирной таблице группы C, Эстония (1) — пятое. Обе команды лишились шансов принять участие в чемпионате Европы в следующем году.

В 8-м туре отбора Евро-2020 сборная Беларуси в Минске примет Нидерланды, а национальная команда Эстонии в Таллине сыграет с Германией. Обе встречи состоятся 13 октября.

Беларусь
0:0
Первый тайм: 0:0
Эстония
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа C10.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Динамо
Главные тренеры
Михаил МархельКарел Воолайд
Составы команд
1Александр Гутор
12Сергей Лепметс
3Александр Мартынович
18Кароль Метс
5Денис Поляков
19Кен Калласте
6Сергей Политевич
41′
21Никита Баранов
23Сергей Матвейчик
23Тайо Тенисте
2Станислав Драгун
4Маттиас Кяйт
18Иван Маевский
13Владислав Крейда
22Игорь Стасевич
14Константин Васильев
14Евгений Яблонский
83′
9Эрик Сорга
80′
17Виталий Лисакович
15Рауно Саппинен
8Павел Савицкий
59′
10Сергей Зенев
59′
10Иван Бахар
7Франк Лийвак
82′
11Максим Скавыш
64′
11Хенрик Ойямаа
89′
15Денис Лаптев
17Мартин Миллер
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
19Удары (всего)9
6Удары в створ0
0Штанги, перекладины0
7Угловые3
10Фолы7
3Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяРикардо Де Бургос Бенгоэчеа(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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