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00:06 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана официально лишилась шансов сыграть на Евро-2020

Сборная Казахстана по футболу потеряла математические шансы выйти в финальную стадию Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В седьмом туре группы I Казахстан дома проиграл Кипру — 1:2, Бельгия со счетом 9:0 разгромила Сан-Марино, а Россия победила Шотландию — 4:0.

С 21 очком Бельгия лидирует в группе, а далее идут Россия (18 баллов) и Кипр (10). Четвертое место занимает Казахстан (7), пятое — Шотландия (6), а шестое — Сан-Марино, проигравший все шесть матчей с общим счетом 0:37.

Таким образом, Бельгия досрочно вышла на Евро-2020, так как Кипр даже в случае победы в трех оставшихся играх может максимально набрать лишь 19 очков. Уже в следующем матче вторую путевку на Евро может завоевать Россия.

Что касается Казахстана, то даже в случае победы в трех оставшихся матчах команда Михала Билека максимально может набрать лишь 16 очков.

В восьмом туре 13 октября в 19:00 по времени Нур-Султана на «Астана Арене» Казахстан встретится с Бельгией, а в 22:00 начнутся игры Кипр — Россия и Шотландия — Сан-Марино.

Из каждой группы на Евро-2020 выходят по две команды. Отборочный цикл завершится 19 ноября. В марте 2020 года будут сыграны стыковые матчи первой Лиги Нации, после чего станут известны все участники Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.

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Сборная Казахстана официально лишилась шансов сыграть на Евро-2020
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