Сборная Казахстана официально лишилась шансов сыграть на Евро-2020

Источник: Reuters

В седьмом туре группы I Казахстан дома проиграл Кипру — 1:2, Бельгия со счетом 9:0 разгромила Сан-Марино, а Россия победила Шотландию — 4:0.

С 21 очком Бельгия лидирует в группе, а далее идут Россия (18 баллов) и Кипр (10). Четвертое место занимает Казахстан (7), пятое — Шотландия (6), а шестое — Сан-Марино, проигравший все шесть матчей с общим счетом 0:37.

Таким образом, Бельгия досрочно вышла на Евро-2020, так как Кипр даже в случае победы в трех оставшихся играх может максимально набрать лишь 19 очков. Уже в следующем матче вторую путевку на Евро может завоевать Россия.

Что касается Казахстана, то даже в случае победы в трех оставшихся матчах команда Михала Билека максимально может набрать лишь 16 очков.

В восьмом туре 13 октября в 19:00 по времени Нур-Султана на «Астана Арене» Казахстан встретится с Бельгией, а в 22:00 начнутся игры Кипр — Россия и Шотландия — Сан-Марино.