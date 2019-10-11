Сборная Казахстана официально лишилась шансов сыграть на Евро-2020
Сборная Казахстана по футболу потеряла математические шансы выйти в финальную стадию Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу потеряла математические шансы выйти в финальную стадию Евро-2020, передает корреспондент Vesti.kz.
В седьмом туре группы I Казахстан дома проиграл Кипру — 1:2, Бельгия со счетом 9:0 разгромила
С 21 очком Бельгия лидирует в группе, а далее идут Россия (18 баллов) и Кипр (10). Четвертое место занимает Казахстан (7), пятое — Шотландия (6), а шестое —
Таким образом, Бельгия досрочно вышла на Евро-2020, так как Кипр даже в случае победы в трех оставшихся играх может максимально набрать лишь 19 очков. Уже в следующем матче вторую путевку на Евро может завоевать Россия.
Что касается Казахстана, то даже в случае победы в трех оставшихся матчах команда Михала Билека максимально может набрать лишь 16 очков.
В восьмом туре 13 октября в 19:00 по времени
Из каждой группы на Евро-2020 выходят по две команды. Отборочный цикл завершится 19 ноября. В марте 2020 года будут сыграны стыковые матчи первой Лиги Нации, после чего станут известны все участники Евро-2020, который пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах Европы.