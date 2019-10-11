Два гола Дзюбы помогли сборной России разгромить команду Шотландии в матче отбора ЧЕ-2020

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Дубль сделал капитан сборной России Артем Дзюба (57-я и 70-я минуты), по одному мячу на счету Магомеда Оздоева (60) и Александра Головина (84).

Дзюба забил 23 мяча за сборную России, проведя 39 матчей, и занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды.

Лидером является Александр Кержаков — 30 голов, второе место занимает Владимир Бесчастных — 26 мячей. На 86-й минуте встречи в составе сборной России дебютировал форвард чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко, он заменил Дзюбу.

Предыдущий официальный матч в «Лужниках» был сыгран 27 ноября 2018 года, когда московский ЦСКА уступил чешской «Виктории» (Пльзень) со счетом 1:2 в матче группового этапа Лиги чемпионов. Предыдущий матч в «Лужниках» сборная России провела против испанцев в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года (1:1, 4:3 — по пенальти).

Сборная России провела четвертый матч против команды Шотландии, ранее российская команда один раз победила, еще два раза команды сыграли вничью. Шотландцы один раз обыграли сборную СНГ, команда СССР четырежды встречалась с шотландцами (три победы и одна ничья).

Турнирное положение

В других матчах группы I сборная Кипра на выезде переиграла команду Казахстана (2:1), сборная Бельгии разгромила дома команду Сан-Марино (9:0) и стала первой сборной, завоевавшей путевку в финальный этап чемпионата Европы. В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы лидируют в группе (21 очко), на третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом — сборная Казахстана (7), пятом — команда Шотландии (6), шестом — сборная Сан-Марино (0).

Для того, чтобы досрочно выйти в финальный раунд чемпионата Европы, сборной России достаточно не проиграть в следующем матче против команды Кипра, который пройдет на выезде в воскресенье.