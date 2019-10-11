Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Венесуэла
Боливия
00
Футбол. Сборные
10.10
Алжир
ДР Конго
11
Футбол. Чемпионат Европы
10.10
Нидерланды
Северная Ирландия
31
Футбол. Чемпионат Европы
10.10
Словакия
Уэльс
11
Футбол. Чемпионат Европы
10.10
Хорватия
Венгрия
30
Футбол. Чемпионат Европы
10.10
Латвия
Польша
03
Футбол. Чемпионат Европы
10.10
Македония
Словения
21
Футбол. Чемпионат Европы
10.10
Австрия
Израиль
31
Футбол. Чемпионат Европы
10.10
Россия
Шотландия
40
Футбол. Чемпионат Европы
10.10
Бельгия
Сан-Марино
90
Футбол. Сборные
10.10
Сербия
Парагвай
10
Футбол. Сборные
10.10
Буркина-Фасо
Габон
01
Футбол. Чемпионат Европы
10.10
Беларусь
Эстония
00
Футбол. Сборные
10.10
Косово
Гибралтар
10
Футбол. Чемпионат Европы
10.10
Казахстан
Кипр
12
Футбол. Сборные
10.10
Бразилия
Сенегал
11
Футбол. Сборные
10.10
Таиланд
Конго
11
Все события
Фоторепортажи
18Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы
12А вы помните, как забивали Савин и Денисов? 13 лет победе молодежной сборной России над Португалией
00:17 (мск), источник: Sport24

Дзюба забил в стиле Ибры, Оздоев расчехлил пушку. Сборная России проснулась и уничтожила Шотландию

Для выхода на Евро осталось набрать всего одно очко.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Сборная России впервые после победы над испанцами в четвертьфинале ЧМ вернулась в «Лужники». По сравнению с тем историческим матчем в основе на сборную Шотландии осталось всего 5 человек: Кудряшов, Фернандес, Жирков, Головин и Дзюба. А Соболев и Могилевец, которых Черчесов изначально вызывать не планировал, вообще не попали в заявку.

Во время загрузки произошла ошибка.

По сравнению с матчем в Глазго — всего одно изменение: вместо травмированного Зобнина в опорной зоне сыграл Баринов.

А вот у шотландцев появилась действительно серьезная проблема: лучший опорник страны Скотт Мактоминей, который тащит и «МЮ», не смог принять участия в матче. Зато капитан Энди Робертсон — на своем левом фланге обороны. В любом случае, британцы уже не мотивированы играть в отборе: шансы на выход на Евро они потеряли еще в сентябре.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первом матче против Шотландии нашей команде нужно было пропустить уже на 10-й минуте, чтобы взбодриться. В «Лужниках» на такую «помощь» у соперника просто не было сил. В первом тайме воротам Гильерме не угрожало ничего (0 ударов у шотландцев при владении мячом 28%), но и сборная России не могла порадовать 65 тысяч фанатов чем-то интересным. Два полуопасных момента: удар Головина в угол, отбитый Маршаллом, и мощный прострел Фернандеса, с которым справились защитники.

В перерыве Черчесов, похоже, нашел способы разбудить свою команду. Наша сборная понеслась вперед и стала клепать голы. Лучший, конечно, Дзюба — перед подачей Головина с углового потолкался с мощными британскими парнями, прибежал в центр штрафной, положил корпус и в стиле Ибрагимовича отправил мяч в девятку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Через три минуты Головин уже ассистировал другому зенитовцу. Затяжная атака привела футболиста «Монако» к краю штрафной, где он подхватил мяч, сделал пару ложных запахов, развернулся и скинул мяч Оздоеву. Магомед приложился в касание и бахнул под перекладину, без шансов для кипера из Шотландии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Третью голевую атаку тоже организовал Александр: закинул мяч на Ионова, тот прям с ленточки скинул мяч Дзюбе. Наш капитан сильно обиделся на вратаря Шотландии за то, что Маршалл обыграл его финтом минуту назад. И отомстил: принял мяч на грудь, а вторым касанием забил свой 8-й гол в отборе Евро.

23 гола забил Дзюба за сборную.

Чтобы обогнать нашего лучшего бомбардира Александра Кержакова (30 голов), Дзюбе осталось забить всего 8. Сан-Марино уже боится.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если в сборной Дзюба — главный бомбардир, то в РПЛ — лучший ассистент. И в таком матче не мог не отблагодарить Головина за голевые передачи. Четвертый гол сборной России — гениальная комбинация, просто посмотрите сами.

Во время загрузки произошла ошибка.

После этого Дзюба заслужил отдых, а топ-бомбардир чемпионата Чехии Николай Комличенко — дебют в сборной России. Форвард наконец попал в заявку вместо травмированного Федора Смолова и получил ровно 3 минуты, не считая добавленные.

Из-за сегодняшней победы Кипра в Нур-Султане (2:1) команда Черчесова пока официально не обеспечила выход на Евро-2020. У нас 18 очков, у киприотов — 10, у Бельгии — 21 (вынесли Сан-Марино 9:0). Для этого нужно набрать всего одно очко — хватит и ничьи в Никосии в это воскресенье.

Россия
4:0
Первый тайм: 0:0
Шотландия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I10.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Лужники
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовСтив Кларк
Голы
Артем Дзюба(Александр Головин)57′
Магомед Оздоев(Александр Головин)60′
Артем Дзюба(Мариу Фернандес, Александр Головин)70′
Александр Головин(Артем Дзюба)84′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Дэвид Маршалл
2Мариу Фернандес
5Майкл Девлин
13Федор Кудряшов
2Лиам Палмер
5Андрей Семенов
3Эндрю Робертсон
14Георгий Джикия
4Чарли Малгру
7Магомед Оздоев
8Джон Макгинн
17Александр Головин
7Роберт Снодграсс
8Дмитрий Баринов
10Каллум Макгрегор
21Алексей Ионов
79′
6Джон Флек
42′81′
10Ильзат Ахметов
18Стюарт Армстронг
18Юрий Жирков
66′
11Райан Фрэйзер
68′
6Денис Черышев
20Райан Кристи
22Артем Дзюба
86′
9Оливер Берк
46′
19Николай Комличенко
19Лоуренс Шенкленд
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
6Голевые моменты0
18Удары (всего)3
5Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
5Угловые1
9Фолы4
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЯкоб Кехлет(Дания)
Боковой судьяХейне Серенсен(Дания)
Боковой судьяДаниель Нергор(Дания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шотландия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2016
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Ее образы волнуют воображение сильнее фильмов для взрослых». Фигуристая журналистка вернулась в КХЛ
Самая желанная спортсменка России показала своего парня
Сборная Бельгии по футболу первой вышла на Евро-2020
Ученики Тутберидзе лидируют. В Алма-Ате идет турнир памяти Тена
Главная бомба осени в КХЛ. Босса «Магнитки» уволили
Нам устроили Цусиму. Российские волейболисты проиграли Японии
Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы
СКА прервал серию из трех поражений в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь