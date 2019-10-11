Дзюба забил в стиле Ибры, Оздоев расчехлил пушку. Сборная России проснулась и уничтожила Шотландию
Для выхода на Евро осталось набрать всего одно очко.
Для выхода на Евро осталось набрать всего одно очко.
Сборная России впервые после победы над испанцами в четвертьфинале ЧМ вернулась в «Лужники». По сравнению с тем историческим матчем в основе на сборную Шотландии осталось всего 5 человек: Кудряшов, Фернандес, Жирков, Головин и Дзюба. А Соболев и Могилевец, которых Черчесов изначально вызывать не планировал, вообще не попали в заявку.
По сравнению с матчем в Глазго — всего одно изменение: вместо травмированного Зобнина в опорной зоне сыграл Баринов.
А вот у шотландцев появилась действительно серьезная проблема: лучший опорник страны Скотт Мактоминей, который тащит и «МЮ», не смог принять участия в матче. Зато капитан Энди Робертсон — на своем левом фланге обороны. В любом случае, британцы уже не мотивированы играть в отборе: шансы на выход на Евро они потеряли еще в сентябре.
В первом матче против Шотландии нашей команде нужно было пропустить уже на 10-й минуте, чтобы взбодриться. В «Лужниках» на такую «помощь» у соперника просто не было сил. В первом тайме воротам Гильерме не угрожало ничего (0 ударов у шотландцев при владении мячом 28%), но и сборная России не могла порадовать 65 тысяч фанатов
В перерыве Черчесов, похоже, нашел способы разбудить свою команду. Наша сборная понеслась вперед и стала клепать голы. Лучший, конечно, Дзюба — перед подачей Головина с углового потолкался с мощными британскими парнями, прибежал в центр штрафной, положил корпус и в стиле Ибрагимовича отправил мяч в девятку.
Через три минуты Головин уже ассистировал другому зенитовцу. Затяжная атака привела футболиста «Монако» к краю штрафной, где он подхватил мяч, сделал пару ложных запахов, развернулся и скинул мяч Оздоеву. Магомед приложился в касание и бахнул под перекладину, без шансов для кипера из Шотландии.
Третью голевую атаку тоже организовал Александр: закинул мяч на Ионова, тот прям с ленточки скинул мяч Дзюбе. Наш капитан сильно обиделся на вратаря Шотландии за то, что Маршалл обыграл его финтом минуту назад. И отомстил: принял мяч на грудь, а вторым касанием забил свой 8-й гол в отборе Евро.
Чтобы обогнать нашего лучшего бомбардира Александра Кержакова (30 голов), Дзюбе осталось забить всего 8.
Если в сборной Дзюба — главный бомбардир, то в РПЛ — лучший ассистент. И в таком матче не мог не отблагодарить Головина за голевые передачи. Четвертый гол сборной России — гениальная комбинация, просто посмотрите сами.
После этого Дзюба заслужил отдых, а
|Станислав Черчесов
|Стив Кларк
|Артем Дзюба(Александр Головин)
|57′
|Магомед Оздоев(Александр Головин)
|60′
|Артем Дзюба(Мариу Фернандес, Александр Головин)
|70′
|Александр Головин(Артем Дзюба)
|84′
|1
|Маринату Гильерме
|1
|Дэвид Маршалл
|2
|Мариу Фернандес
|5
|Майкл Девлин
|13
|Федор Кудряшов
|2
|Лиам Палмер
|5
|Андрей Семенов
|3
|Эндрю Робертсон
|14
|Георгий Джикия
|4
|Чарли Малгру
|7
|Магомед Оздоев
|8
|Джон Макгинн
|17
|Александр Головин
|7
|Роберт Снодграсс
|8
|Дмитрий Баринов
|10
|Каллум Макгрегор
|21
|Алексей Ионов
79′
|6
|Джон Флек
42′81′
|10
|Ильзат Ахметов
|18
|Стюарт Армстронг
|18
|Юрий Жирков
66′
|11
|Райан Фрэйзер
68′
|6
|Денис Черышев
|20
|Райан Кристи
|22
|Артем Дзюба
86′
|9
|Оливер Берк
46′
|19
|Николай Комличенко
|19
|Лоуренс Шенкленд
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|3
|5
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|4
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Якоб Кехлет(Дания)
|Боковой судья
|Хейне Серенсен(Дания)
|Боковой судья
|Даниель Нергор(Дания)