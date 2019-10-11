Дзюба забил в стиле Ибры, Оздоев расчехлил пушку. Сборная России проснулась и уничтожила Шотландию

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Сборная России впервые после победы над испанцами в четвертьфинале ЧМ вернулась в «Лужники». По сравнению с тем историческим матчем в основе на сборную Шотландии осталось всего 5 человек: Кудряшов, Фернандес, Жирков, Головин и Дзюба. А Соболев и Могилевец, которых Черчесов изначально вызывать не планировал, вообще не попали в заявку.

По сравнению с матчем в Глазго — всего одно изменение: вместо травмированного Зобнина в опорной зоне сыграл Баринов.

А вот у шотландцев появилась действительно серьезная проблема: лучший опорник страны Скотт Мактоминей, который тащит и «МЮ», не смог принять участия в матче. Зато капитан Энди Робертсон — на своем левом фланге обороны. В любом случае, британцы уже не мотивированы играть в отборе: шансы на выход на Евро они потеряли еще в сентябре.

В первом матче против Шотландии нашей команде нужно было пропустить уже на 10-й минуте, чтобы взбодриться. В «Лужниках» на такую «помощь» у соперника просто не было сил. В первом тайме воротам Гильерме не угрожало ничего (0 ударов у шотландцев при владении мячом 28%), но и сборная России не могла порадовать 65 тысяч фанатов чем-то интересным. Два полуопасных момента: удар Головина в угол, отбитый Маршаллом, и мощный прострел Фернандеса, с которым справились защитники.

В перерыве Черчесов, похоже, нашел способы разбудить свою команду. Наша сборная понеслась вперед и стала клепать голы. Лучший, конечно, Дзюба — перед подачей Головина с углового потолкался с мощными британскими парнями, прибежал в центр штрафной, положил корпус и в стиле Ибрагимовича отправил мяч в девятку.

Через три минуты Головин уже ассистировал другому зенитовцу. Затяжная атака привела футболиста «Монако» к краю штрафной, где он подхватил мяч, сделал пару ложных запахов, развернулся и скинул мяч Оздоеву. Магомед приложился в касание и бахнул под перекладину, без шансов для кипера из Шотландии.

Третью голевую атаку тоже организовал Александр: закинул мяч на Ионова, тот прям с ленточки скинул мяч Дзюбе. Наш капитан сильно обиделся на вратаря Шотландии за то, что Маршалл обыграл его финтом минуту назад. И отомстил: принял мяч на грудь, а вторым касанием забил свой 8-й гол в отборе Евро.

23 гола забил Дзюба за сборную.

Чтобы обогнать нашего лучшего бомбардира Александра Кержакова (30 голов), Дзюбе осталось забить всего 8. Сан-Марино уже боится.

Если в сборной Дзюба — главный бомбардир, то в РПЛ — лучший ассистент. И в таком матче не мог не отблагодарить Головина за голевые передачи. Четвертый гол сборной России — гениальная комбинация, просто посмотрите сами.

После этого Дзюба заслужил отдых, а топ-бомбардир чемпионата Чехии Николай Комличенко — дебют в сборной России. Форвард наконец попал в заявку вместо травмированного Федора Смолова и получил ровно 3 минуты, не считая добавленные.