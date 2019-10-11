Федун: Головин, Дзюба и Джикия — лидеры, которые тащат сборную России

«Очень приятная победа, два радостных момента дарит нам сборная! Увидим, в порядке ли она, в Петербурге на матче с Бельгией. А такую Шотландию обязаны были обыгрывать. Головин, Дзюба и Джикия — лидеры, которые тащат сборную», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.