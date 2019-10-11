Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы в матче с Шотландией

Авторами голов стали полузащитники Магомед Оздоев и Александр Головин, а также нападающий Артём Дзюба, оформивший дубль. Кроме того, Головин записал в свой актив две результативные передачи, а Дзюба — одну.
Национальная команда России, набрав 18 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного этапа Евро-2020, сборная Шотландии (6) — пятое.
В 8-м туре российские футболисты на выезде сыграют с Кипром. Встреча состоится в Никосии на стадионе «ГСП» 13 октября, начало — в 19:00 мск.
|Станислав Черчесов
|Стив Кларк
|Артем Дзюба(Александр Головин)
|57′
|Магомед Оздоев(Александр Головин)
|60′
|Артем Дзюба(Мариу Фернандес, Александр Головин)
|70′
|Александр Головин(Артем Дзюба)
|84′
|1
|Маринату Гильерме
|1
|Дэвид Маршалл
|2
|Мариу Фернандес
|5
|Майкл Девлин
|13
|Федор Кудряшов
|2
|Лиам Палмер
|5
|Андрей Семенов
|3
|Эндрю Робертсон
|14
|Георгий Джикия
|4
|Чарли Малгру
|7
|Магомед Оздоев
|8
|Джон Макгинн
|17
|Александр Головин
|7
|Роберт Снодграсс
|8
|Дмитрий Баринов
|10
|Каллум Макгрегор
|21
|Алексей Ионов
79′
|6
|Джон Флек
42′81′
|10
|Ильзат Ахметов
|18
|Стюарт Армстронг
|18
|Юрий Жирков
66′
|11
|Райан Фрэйзер
68′
|6
|Денис Черышев
|20
|Райан Кристи
|22
|Артем Дзюба
86′
|9
|Оливер Берк
46′
|19
|Николай Комличенко
|19
|Лоуренс Шенкленд
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|3
|5
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|4
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Якоб Кехлет(Дания)
|Боковой судья
|Хейне Серенсен(Дания)
|Боковой судья
|Даниель Нергор(Дания)