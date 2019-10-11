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00:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы в матче с Шотландией

Пресс-служба сборной России по футболу опубликовала командную фотографию из раздевалки после победы со счётом 4:0 в домашнем матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Шотландией.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Авторами голов стали полузащитники Магомед Оздоев и Александр Головин, а также нападающий Артём Дзюба, оформивший дубль. Кроме того, Головин записал в свой актив две результативные передачи, а Дзюба — одну.

Национальная команда России, набрав 18 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I отборочного этапа Евро-2020, сборная Шотландии (6) — пятое.

В 8-м туре российские футболисты на выезде сыграют с Кипром. Встреча состоится в Никосии на стадионе «ГСП» 13 октября, начало — в 19:00 мск.

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Россия
4:0
Первый тайм: 0:0
Шотландия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I10.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Лужники
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовСтив Кларк
Голы
Артем Дзюба(Александр Головин)57′
Магомед Оздоев(Александр Головин)60′
Артем Дзюба(Мариу Фернандес, Александр Головин)70′
Александр Головин(Артем Дзюба)84′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Дэвид Маршалл
2Мариу Фернандес
5Майкл Девлин
13Федор Кудряшов
2Лиам Палмер
5Андрей Семенов
3Эндрю Робертсон
14Георгий Джикия
4Чарли Малгру
7Магомед Оздоев
8Джон Макгинн
17Александр Головин
7Роберт Снодграсс
8Дмитрий Баринов
10Каллум Макгрегор
21Алексей Ионов
79′
6Джон Флек
42′81′
10Ильзат Ахметов
18Стюарт Армстронг
18Юрий Жирков
66′
11Райан Фрэйзер
68′
6Денис Черышев
20Райан Кристи
22Артем Дзюба
86′
9Оливер Берк
46′
19Николай Комличенко
19Лоуренс Шенкленд
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
6Голевые моменты0
18Удары (всего)3
5Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
5Угловые1
9Фолы4
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЯкоб Кехлет(Дания)
Боковой судьяХейне Серенсен(Дания)
Боковой судьяДаниель Нергор(Дания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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