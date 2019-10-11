Черчесов: Сборная России будет настраиваться на победу в матче с киприотами
МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Вячеслав Маковецкий/. Сборная России будет играть на победу в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра. Об этом на
МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Вячеслав Маковецкий/. Сборная России будет играть на победу в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра. Об этом на
Сборная России в четверг на стадионе «Лужники» разгромила команду Шотландии со счетом 4:0. Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко дебютировал в сборной, полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов впервые вышел в стартовом составе команды.
«Я не знал, как сыграли команды Кипра с Казахстаном, знаю, что мы выиграли 4:0. Теперь у нас задача проанализировать нашу игру, четко понять с кем и как мы играем, исходя из этого будет выбран состав. Есть игра сборных, и мы будем настраиваться на победу. Нам нужно решать свои задачи», — сказал Черчесов.
«Баринов уже выходил несколько раз, мы постепенно встраиваем новых игроков в команду, — добавил главный тренер сборной. — Тем более у нас есть травмированные. С чистого листа играть сложно, однако к концу он вошел в игру и даже позволял себе лишнее. Могу поздравить его с дебютом, а также Комличенко».
В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом — сборная Казахстана (7), пятом — команда Шотландии (6), шестом — сборная
На чемпионат Европы выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы.
|Станислав Черчесов
|Стив Кларк
|Артем Дзюба(Александр Головин)
|57′
|Магомед Оздоев(Александр Головин)
|60′
|Артем Дзюба(Мариу Фернандес, Александр Головин)
|70′
|Александр Головин(Артем Дзюба)
|84′
|1
|Маринату Гильерме
|1
|Дэвид Маршалл
|2
|Мариу Фернандес
|5
|Майкл Девлин
|13
|Федор Кудряшов
|2
|Лиам Палмер
|5
|Андрей Семенов
|3
|Эндрю Робертсон
|14
|Георгий Джикия
|4
|Чарли Малгру
|7
|Магомед Оздоев
|8
|Джон Макгинн
|17
|Александр Головин
|7
|Роберт Снодграсс
|8
|Дмитрий Баринов
|10
|Каллум Макгрегор
|21
|Алексей Ионов
79′
|6
|Джон Флек
42′81′
|10
|Ильзат Ахметов
|18
|Стюарт Армстронг
|18
|Юрий Жирков
66′
|11
|Райан Фрэйзер
68′
|6
|Денис Черышев
|20
|Райан Кристи
|22
|Артем Дзюба
86′
|9
|Оливер Берк
46′
|19
|Николай Комличенко
|19
|Лоуренс Шенкленд
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|3
|5
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|4
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Якоб Кехлет(Дания)
|Боковой судья
|Хейне Серенсен(Дания)
|Боковой судья
|Даниель Нергор(Дания)