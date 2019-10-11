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00:56 (мск), источник: ТАСС

Черчесов: Сборная России будет настраиваться на победу в матче с киприотами

МОСКВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Вячеслав Маковецкий/. Сборная России будет играть на победу в матче квалификации чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

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Сборная России в четверг на стадионе «Лужники» разгромила команду Шотландии со счетом 4:0. Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко дебютировал в сборной, полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов впервые вышел в стартовом составе команды.

«Я не знал, как сыграли команды Кипра с Казахстаном, знаю, что мы выиграли 4:0. Теперь у нас задача проанализировать нашу игру, четко понять с кем и как мы играем, исходя из этого будет выбран состав. Есть игра сборных, и мы будем настраиваться на победу. Нам нужно решать свои задачи», — сказал Черчесов.

«Баринов уже выходил несколько раз, мы постепенно встраиваем новых игроков в команду, — добавил главный тренер сборной. — Тем более у нас есть травмированные. С чистого листа играть сложно, однако к концу он вошел в игру и даже позволял себе лишнее. Могу поздравить его с дебютом, а также Комличенко».

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом — сборная Казахстана (7), пятом — команда Шотландии (6), шестом — сборная Сан-Марино (0). В следующем матче сборная России в воскресенье на выезде сыграет с командой Кипра, для выхода на чемпионат Европы подопечным Черчесова достаточно не проиграть. В двух заключительных матчах отборочного турнира российская команда сыграет против сборных Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, в гостях).

На чемпионат Европы выйдут по две лучшие команды из каждой отборочной группы. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Россия
4:0
Первый тайм: 0:0
Шотландия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I10.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Лужники
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовСтив Кларк
Голы
Артем Дзюба(Александр Головин)57′
Магомед Оздоев(Александр Головин)60′
Артем Дзюба(Мариу Фернандес, Александр Головин)70′
Александр Головин(Артем Дзюба)84′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Дэвид Маршалл
2Мариу Фернандес
5Майкл Девлин
13Федор Кудряшов
2Лиам Палмер
5Андрей Семенов
3Эндрю Робертсон
14Георгий Джикия
4Чарли Малгру
7Магомед Оздоев
8Джон Макгинн
17Александр Головин
7Роберт Снодграсс
8Дмитрий Баринов
10Каллум Макгрегор
21Алексей Ионов
79′
6Джон Флек
42′81′
10Ильзат Ахметов
18Стюарт Армстронг
18Юрий Жирков
66′
11Райан Фрэйзер
68′
6Денис Черышев
20Райан Кристи
22Артем Дзюба
86′
9Оливер Берк
46′
19Николай Комличенко
19Лоуренс Шенкленд
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
6Голевые моменты0
18Удары (всего)3
5Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
5Угловые1
9Фолы4
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЯкоб Кехлет(Дания)
Боковой судьяХейне Серенсен(Дания)
Боковой судьяДаниель Нергор(Дания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
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  • Вторая желтая карточка
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  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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