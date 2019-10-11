Черчесов: Сборная России будет настраиваться на победу в матче с киприотами

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Сборная России в четверг на стадионе «Лужники» разгромила команду Шотландии со счетом 4:0. Нападающий чешского клуба «Млада Болеслав» Николай Комличенко дебютировал в сборной, полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов впервые вышел в стартовом составе команды.

«Я не знал, как сыграли команды Кипра с Казахстаном, знаю, что мы выиграли 4:0. Теперь у нас задача проанализировать нашу игру, четко понять с кем и как мы играем, исходя из этого будет выбран состав. Есть игра сборных, и мы будем настраиваться на победу. Нам нужно решать свои задачи», — сказал Черчесов.

«Баринов уже выходил несколько раз, мы постепенно встраиваем новых игроков в команду, — добавил главный тренер сборной. — Тем более у нас есть травмированные. С чистого листа играть сложно, однако к концу он вошел в игру и даже позволял себе лишнее. Могу поздравить его с дебютом, а также Комличенко».

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом — сборная Казахстана (7), пятом — команда Шотландии (6), шестом — сборная Сан-Марино (0). В следующем матче сборная России в воскресенье на выезде сыграет с командой Кипра, для выхода на чемпионат Европы подопечным Черчесова достаточно не проиграть. В двух заключительных матчах отборочного турнира российская команда сыграет против сборных Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, в гостях).