Дзюба: Наша сила в единстве. Мы не можем вскрывать оборону из-за класса

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«Да что вы за люди такие?! Конечно, во втором тайме Россия прибавила, а не Шотландия подсела. Мы так часто выигрываем 4:0? Думаете, наверное, что шотландцы подсели, рассыпались, и мы неожиданно добавили? Такие матчи вскрывает гол. Шотландцы приехали играть от обороны и ловить на контратаках.

Первый тайм мы провели не совсем качественно — не выполнили установку, должны были играть низом, есть исполнители, которые должны были вскрывать фланги. А вместо этого удлиняли передачи, а нам не хватало движения. Наша сила в единстве, мы должны переключать скорости. У нас нет тех качеств, чтобы вскрывать из-за класса.