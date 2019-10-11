Дзюба: Наша сила в единстве. Мы не можем вскрывать оборону из-за класса
Нападающий сборной России Артём Дзюба дал комментарий после победы со счётом 4:0 в домашнем матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Шотландией.
Нападающий сборной России Артём Дзюба дал комментарий после победы со счётом 4:0 в домашнем матче 7-го тура отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 с Шотландией.
«Да что вы за люди такие?! Конечно, во втором тайме Россия прибавила, а не Шотландия подсела. Мы так часто выигрываем 4:0? Думаете, наверное, что шотландцы подсели, рассыпались, и мы неожиданно добавили? Такие матчи вскрывает гол. Шотландцы приехали играть от обороны и ловить на контратаках.
Первый тайм мы провели не совсем качественно — не выполнили установку, должны были играть низом, есть исполнители, которые должны были вскрывать фланги. А вместо этого удлиняли передачи, а нам не хватало движения. Наша сила в единстве, мы должны переключать скорости. У нас нет тех качеств, чтобы вскрывать
В перерыве мы поговорили, добавили потом, а после гола почувствовали уверенность в своих силах, у нас начало всё получаться. 4:0 — это очень уверенно, а «Лужники» — олицетворение нашей сборной, тут играть огромное удовольствие — отличное поле, болельщики, спасибо всем за организацию этой игры, — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
|Станислав Черчесов
|Стив Кларк
|Артем Дзюба(Александр Головин)
|57′
|Магомед Оздоев(Александр Головин)
|60′
|Артем Дзюба(Мариу Фернандес, Александр Головин)
|70′
|Александр Головин(Артем Дзюба)
|84′
|1
|Маринату Гильерме
|1
|Дэвид Маршалл
|2
|Мариу Фернандес
|5
|Майкл Девлин
|13
|Федор Кудряшов
|2
|Лиам Палмер
|5
|Андрей Семенов
|3
|Эндрю Робертсон
|14
|Георгий Джикия
|4
|Чарли Малгру
|7
|Магомед Оздоев
|8
|Джон Макгинн
|17
|Александр Головин
|7
|Роберт Снодграсс
|8
|Дмитрий Баринов
|10
|Каллум Макгрегор
|21
|Алексей Ионов
79′
|6
|Джон Флек
42′81′
|10
|Ильзат Ахметов
|18
|Стюарт Армстронг
|18
|Юрий Жирков
66′
|11
|Райан Фрэйзер
68′
|6
|Денис Черышев
|20
|Райан Кристи
|22
|Артем Дзюба
86′
|9
|Оливер Берк
46′
|19
|Николай Комличенко
|19
|Лоуренс Шенкленд
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|3
|5
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|4
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Якоб Кехлет(Дания)
|Боковой судья
|Хейне Серенсен(Дания)
|Боковой судья
|Даниель Нергор(Дания)