Тренер сборной Шотландии назвал ужасным результат матча отбора ЧЕ против команды России

«Первый гол пропустили со стандарта, и игроки потеряли уверенность, результат, конечно, ужасный, нам нужно играть лучше. Требуется очень много работать, может быть, поменять состав. Команды, с которыми мы играли в последнее время — Бельгии и России, очень сильные, но нужно двигаться дальше», — сказал Кларк.