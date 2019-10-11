Исламбек Куат пропустит матч сборной Казахстана против Бельгии
Полузащитник национальной сборной Казахстана Исламбек Куат не сыграет в домашнем матче отборочного раунда Евро-2020 против Бельгии, сообщает KazFootball.kz.
Полузащитник национальной сборной Казахстана Исламбек Куат не сыграет в домашнем матче отборочного раунда Евро-2020 против Бельгии, сообщает KazFootball.kz.
В матче против Кипра на 64-й минуте футболист получил желтую карточку, которая стала третьей для него в текущей квалификации. Поэтому следующую встречу придется пропустить.
Свой первый «горчичник» Куат получил в домашнем матче против России (0:4), второй — против Бельгии (0:3) в Брюсселе.
Напомним, что сборная Казахстана накануне дома уступила Кипру со счетом 1:2, причем Куат взял вину за поражение на себя. Матч с Бельгией состоится в