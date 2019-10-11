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09:29 (мск), источник: Vesti.kz

Исламбек Куат пропустит матч сборной Казахстана против Бельгии

Полузащитник национальной сборной Казахстана Исламбек Куат не сыграет в домашнем матче отборочного раунда Евро-2020 против Бельгии, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: Reuters

В матче против Кипра на 64-й минуте футболист получил желтую карточку, которая стала третьей для него в текущей квалификации. Поэтому следующую встречу придется пропустить.

Свой первый «горчичник» Куат получил в домашнем матче против России (0:4), второй — против Бельгии (0:3) в Брюсселе.

Напомним, что сборная Казахстана накануне дома уступила Кипру со счетом 1:2, причем Куат взял вину за поражение на себя. Матч с Бельгией состоится в Нур-Султане 13 октября.

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