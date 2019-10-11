Исламбек Куат пропустит матч сборной Казахстана против Бельгии

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В матче против Кипра на 64-й минуте футболист получил желтую карточку, которая стала третьей для него в текущей квалификации. Поэтому следующую встречу придется пропустить.

Свой первый «горчичник» Куат получил в домашнем матче против России (0:4), второй — против Бельгии (0:3) в Брюсселе.