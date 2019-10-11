Один шаг до Евро-2020. Сборная России по футболу в «Лужниках» разгромила команду Шотландии

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Все мячи игроки российской сборной забили во втором тайме. Дублем во встрече с шотландцами отметился форвард и капитан сборной России Артем Дзюба (57-я и 70-я минуты). По одному мячу забили полузащитники Магомед Оздоев (60) и Александр Головин (84).

Национальная команда впервые за 20 лет выиграла шесть матчей подряд в отборочном турнире чемпионата Европы. В 1999 году в квалификации Евро-2000 россияне победили Армению (3:0 и 2:0), Андорру (6:1 и 2:1), Францию (3:2) и Исландию (1:0).

Дзюба теперь имеет в своем активе 23 гола в 39 матчах за сборную России. На данный момент нападающий занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории национальной команды, выше располагаются только Владимир Бесчастных (26) и Александр Кержаков (30). Оздоев, удвоивший преимущество, впервые отличился за сборную России в официальном матче — ранее на его счету был гол в ворота команды Румынии (1:0) в товарищеской встрече.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/WMhRXFqknBA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Для сборной России матч против шотландцев стал первым в «Лужниках» после победы над командой Испании (1:1, 4:3 — по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира 2018 года. После этого подопечные Станислава Черчесова проводили домашние игры на других аренах мирового первенства — в Сочи (дважды), Ростове-на-Дону, Калининграде (дважды), Саранске и Нижнем Новгороде. Предыдущий официальный матч на главном стадионе страны был сыгран 27 ноября 2018 года, когда московский ЦСКА уступил чешской «Виктории» (Пльзень) со счетом 1:2 в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Одержав разгромную победу, сборная России продлила беспроигрышную серию в матчах с шотландцами до четырех встреч. Ранее в противостоянии этих команд дважды была зафиксирована ничья (в отборе на Евро-1996), а в сентябре текущего года россияне в Глазго победили со счетом 2:1.

Гол Дзюбы прогнозировался

Несмотря на проведение матча в будний день, позднее начало встречи и плохую погоду, на трибунах собрались 65 703 зрителя. Чуть больше тысячи из них приехали в Москву из Шотландии, чтобы поддержать свою команду. Многие из британских болельщиков пришли на стадион в килтах, чем привлекали к себе внимание местной публики. На подступах к стадиону царила дружелюбная атмосфера, что в очередной раз напомнило о чемпионате мира.

Около арены можно было встретить перекупщиков, которые даже не пытались заработать на продаже билетов. Любому желающему на выбор были предоставлены билеты по номиналу. Цены с «сервисным сбором», как у официальных продавцов, колебались от 1200 до 2500 рублей. В кассах же выбор был богаче, он позволял купить билеты даже на VIP-сектор, их стоимость составляла 15000 рублей.

Уже после прохождения тщательного досмотра любители футбола получали возможность послушать звуки волынки, принять участие в конкурсах от различных спонсоров сборной России, получить автографы бывших игроков национальной команды Алексея Смертина, Руслана Нигматуллина, Ролана Гусева и многих других.

За два часа до стартового свистка на сцену, расположенную рядом с большинством видов развлечений для болельщиков, вышел известный певец Дима Билан. Его выступление собрало внушительную толпу поклонников, которые подпевали хитам исполнителя.

Практически незамеченным на матч пришел поболеть за россиян защитник московского ЦСКА и исландской сборной Хёрдур Магнуссон. Он поставил на победу подопечных Черчесова со счетом 2:1. Авторами голов защитник назвал партнера по команде Марио Фернандеса и Артема Дзюбу из петербургского «Зенита». Если со вторым все было понятно, ведь задача нападающего — забивать, то выбор крайнего защитника в качестве бомбардира, видимо, был сделан после победного гола Фернандеса в ворота сборной Казахстана в сентябрьском матче.

Читайте также Черчесов: Сборная России будет настраиваться на победу в матче с киприотами

Разгром за тайм

Перед матчем школьник Прохор Ильиных, ставший известным из-за прически в стиле Златана Ибрагимовича, вывел на поле главного судью матча датчанина Якоба Келета. Первый тайм начался с территориальным преимуществом российской сборной, которое долгое время команда Черчесова не могла преобразовать в опасные моменты — то Федор Кудряшов пробьет с линии вратарской выше ворот, то никто не откликнется на опасный прострел Марио Фернандеса, то удар Алексея Ионова примет на себя защитник соперников. Шотландцы, как и ожидалось, постарались сыграть на контратаках, но даже потенциально опасные выходы на ворота Маринато Гилерме российская защита во главе с Георгием Джикией нейтрализовала. В первые 45 минут игра россиян производила приятное впечатление, не хватало только результативных ударов.

В начале второго тайма хозяева поля создали несколько моментов у ворот Дэвида Маршалла. На 57-й минуте Головин, который был одним из самых активных на протяжении всего матча, подал угловой, а Дзюба оказался первым на мяче и открыл счет. Еще через три минуты преимущество увеличил Оздоев, который ударом из-за пределов штрафной застал голкипера шотландцев врасплох.

Однако сборная России продолжила искать счастье в атаке. Дзюба, попав до этого с острого угла в перекладину, не стал отчаиваться, в более тривиальной ситуации он выиграл позицию у защитников для еще одного точного удара — 3:0. На последних минутах российская сборная подарила болельщикам очередной повод для радости, когда затяжная комбинация завершилась точным ударом Головина в дальний нижний угол.

Шотландцы не сумели создать ни одного опасного момента у ворот сборной России, которая одержала шестую победу в семи встречах и практически обеспечила себе путевку в финальную стадию чемпионата Европы.

Как и после сентябрьской победы над сборной Казахстана, игроки национальной команды подошли к трибунам и отметили с болельщиками победу хлопками в исландском стиле.

Еще до стартового свистка в «Лужниках» сборная Кипра на выезде переиграла команду Казахстана (2:1), этот результат означал, что россиянам в четверг не удастся оформить выход в финальную стадию чемпионата Европы. При этом команда Черчесова может гарантировать себе выступление на турнире уже 13 октября, если на выезде не проиграет киприотам. После этого российские футболисты проведут два заключительных матча в группе с командами Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, в гостях). Есть и вариант, при котором сборная России выйдет на Евро-2020, проиграв три оставшихся встречи, но этот сценарий маловероятен.

После семи туров сборная России продолжает занимать второе место в группе I, набрав 18 очков. Первыми обеспечили себе участие на чемпионате Европы бельгийцы, которые лидируют в группе (21 очко). На третьем месте идет команда Кипра (10), на четвертом — сборная Казахстана (7), на пятом — команда Шотландии (6), на шестом — сборная Сан-Марино (0).

Читайте также Сборная России опубликовала фото из раздевалки после победы в матче с Шотландией

Важная победа для сборной России

Черчесов на послематчевой пресс-конференции заявил, что не следил за тем, как играли команды Казахстана и Кипра, результат встречи которых напрямую влиял на то, выйдет ли сборная России на чемпионат Европы уже 10 октября. «Я не знал, как сыграли команды Кипра с Казахстаном, знаю, что мы выиграли 4:0, — сказал он. — Теперь должны проанализировать нашу игру. Будем настраиваться на победу, ведь нам нужно решать свои задачи».

Главный тренер шотландцев Стив Кларк не стал исключать, что сделает несколько изменений в составе после разгрома от сборной России. 13 октября им предстоит дома сыграть с командой Сан-Марино.

«Первый гол пропустили со стандарта, игроки потеряли уверенность, — сказал Кларк. — Результат, конечно, ужасный, нам нужно играть лучше. Требуется очень много работать, может быть, поменять состав. Команды, с которыми мы играли в последнее время (Бельгии и России — прим. ТАСС), очень сильные, но нужно двигаться дальше».

Это очень важная победа. Спасибо большое болельщикам, огромное удовольствие играть на таком стадионе. Артем Дзюба

Дзюба, на счету которого в матче три очка по системе «гол+пас», отметил, что российская сборная после перерыва сумела внести коррективы в игру. «Первый тайм не получился у нас, второй вышел качественным, — сказал капитан сборной России. — Это очень важная победа. Спасибо большое болельщикам, огромное удовольствие играть на таком стадионе».