Назван лучший игрок матча Казахстан — Кипр
Аналитический портал SofaScore опубликовал оценки игроков сборных Казахстана и Кипра в матче квалификации Евро-2020 (1:2), сообщает KazFootball.kz.
Аналитический портал SofaScore опубликовал оценки игроков сборных Казахстана и Кипра в матче квалификации Евро-2020 (1:2), сообщает KazFootball.kz.
Казахстанская сборная получила оценку 6,58, Кипр — 6,90.
Лучшим игроком матча признан капитан сборной Казахстана — Бауыржан Исламхан с рейтингом 8,0. На его счету 77 процентов точных передач и пять из семи выигранных единоборств.
В тройку лучших игроков сборной Казахстана вошли автор гола Темирлан Ерланов (7,1) и Гафуржан Суюмбаев (6,9).
Лучшим игроком в составе киприотов стал Матья Шполярич (7,5), отметившийся голевой передачей на Пиероса Сотириу.
Напомним, что сборная Казахстана накануне дома уступила Кипру со счетом 1:2. Следующий матч команда проведет с Бельгией в
|Михал Билек
|Ран Бен Шимон
|Темирлан Ерланов
|34′
|Пьерос Сотириу
|73′
|Николас Иоанну
|84′
|12
|Дмитрий Непогодов
|1
|Константинос Панаи
|2
|Сергей Малый
|3
|Николас Иоанну
|3
|Темирлан Ерланов
39′
|13
|Иоаннис Кусулос
|15
|Александр Марочкин
|19
|Костас Лаифис
|16
|Гафуржан Суюмбаев
5′
|8
|Харис Кириаку
|9
|Бауыржан I Исламхан
25′
|18
|Костакис Артиматас
|11
|Ян Вороговский
|20
|Иоаннис Кости
|14
|Юрий Перцух
72′
|10
|Пьерос Сотириу
|6
|Айбол Абикен
50′80′
|4
|Гиоргос Меркис
25′61′
|20
|Максим Федин
|16
|Матия Шполярич
|5
|Исламбек Куат
64′90′
|14
|Константинос Минтиккис
44′45′
|8
|Асхат Тагыберген
|7
|Панайотис Захариу
|13
|Тохтар Жангылышбай
61′
|15
|Фотис Папулис
88′
|7
|Сергей Хижниченко
|17
|Ренату Маргаса
|6
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|15
|Удары (всего)
|11
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|4
|21
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Крейг Поусон(Англия)