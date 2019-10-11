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10:56 (мск), источник: Vesti.kz

«Перебили, но проиграли». Что нужно знать о матче отбора на Евро-2020 Казахстан — Кипр

Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение на своем поле от Кипра в седьмом туре отборочного цикла Евро-2020, хотя по игре хозяева не заслуживали такого исхода. Об этом говорит и статистика встречи, которую ниже приводит корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Удары по воротам: 15−11 (из них в створ: 4−4), блокированные удары: 2−2, угловые: 7−4, офсайды: 2−1, пасы: 371−426 (из них точные: 294−341), отборы: 4−1, выносы: 21−18, предупреждения: 6−2, фолы: 21−8, владение мячом: 45%-55%.

Отметим, по итогам семи туров в группе I лидерство с 21 очком сохранила Бельгия, которая на три пункта опередила идущую следом Россию. На третью строчку с десятью баллами вышел Кипр, от которого на три очка отстал Казахстан. Шотландия с шестью очками расположилась на пятом месте, тогда как таблицу замкнула команда Сан-Марино, проигравшая семь матчей с разницей мячей 0−37.

Игры восьмого тура пройдут 13 октября. В этот день встретятся Казахстан — Бельгия, Кипр — Россия, Шотландия — Сан-Марино.

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Казахстан
1:2
Первый тайм: 1:0
Кипр
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I10.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Михал БилекРан Бен Шимон
Голы
Темирлан Ерланов34′
Пьерос Сотириу73′
Николас Иоанну84′
Составы команд
12Дмитрий Непогодов
1Константинос Панаи
2Сергей Малый
3Николас Иоанну
3Темирлан Ерланов
39′
13Иоаннис Кусулос
15Александр Марочкин
19Костас Лаифис
16Гафуржан Суюмбаев
5′
8Харис Кириаку
9Бауыржан I Исламхан
25′
18Костакис Артиматас
11Ян Вороговский
20Иоаннис Кости
14Юрий Перцух
72′
10Пьерос Сотириу
6Айбол Абикен
50′80′
4Гиоргос Меркис
25′61′
20Максим Федин
16Матия Шполярич
5Исламбек Куат
64′90′
14Константинос Минтиккис
44′45′
8Асхат Тагыберген
7Панайотис Захариу
13Тохтар Жангылышбай
61′
15Фотис Папулис
88′
7Сергей Хижниченко
17Ренату Маргаса
Статистика
6Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)11
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые4
21Фолы8
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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