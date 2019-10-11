«Перебили, но проиграли». Что нужно знать о матче отбора на Евро-2020 Казахстан — Кипр

Удары по воротам: 15−11 (из них в створ: 4−4), блокированные удары: 2−2, угловые: 7−4, офсайды: 2−1, пасы: 371−426 (из них точные: 294−341), отборы: 4−1, выносы: 21−18, предупреждения: 6−2, фолы: 21−8, владение мячом: 45%-55%.

Отметим, по итогам семи туров в группе I лидерство с 21 очком сохранила Бельгия, которая на три пункта опередила идущую следом Россию. На третью строчку с десятью баллами вышел Кипр, от которого на три очка отстал Казахстан. Шотландия с шестью очками расположилась на пятом месте, тогда как таблицу замкнула команда Сан-Марино, проигравшая семь матчей с разницей мячей 0−37.