С позиции силы, или в чем соперники Казахстана по группе превзошли другие сборные отбора на Евро-2020

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Во многом этому способствовала крупная победа команды на своем поле над сан-маринцами со счетом 9:0. Как итог, она довела общее число своих голов в квалификации до 28, тем самым выйдя на первое место по результативности.

На втором месте расположилась Россия, также выступающая в группе I, на ее счету 22 забитых мяча. В пятерку самых результативных сборных вошли еще команды Англии (19 мячей), Франции (19) и Италии (18).

Кроме того, Бельгия и Россия являются самыми бьющими командами отбора, в их активе по 168 и 147 ударов соответственно. За ними оказались Испания (145), Австрия (139) и Италия (126).

Отметим, по итогам семи туров в группе I лидерство с 21 очком сохранила Бельгия, которая на три пункта опередила идущую следом Россию. На третью строчку с десятью баллами вышел Кипр, от которого на три очка отстал Казахстан. Шотландия с шестью очками расположилась на пятом месте, тогда как таблицу замкнула команда Сан-Марино, проигравшая семь матчей с разницей мячей 0−37.