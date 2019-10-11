Текущие события
Футбол. Сборные
21:00
Марокко
Ливия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Черногория
Болгария
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Чехия
Англия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Украина
Литва
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Португалия
Люксембург
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Турция
Албания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Исландия
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Андорра
Молдавия
Футбол. Сборные
01:00
Венесуэла
Боливия
41
Все события
Фоторепортажи
18Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы
17Торт, рыба и музыка от Руслана Нигматуллина
12:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Для игроков “Кайрата” и “Астаны” матч не был важнейшим». Специалист назвал причины поражения от Кипра в отборе на Евро-2020

Игроки «Кайрата» и «Астаны» поставили выступление за сборную Казахстана на второй план, что и стало причиной поражения в матче отбора на Евро-2020 против Кипра. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz озвучил отечественный функционер и специалист Булат Есмагамбетов. Также он высказался о проведении матчей сборной в Алматы.

Наверх

«В первом тайме киприоты привыкали к нашему покрытию и приходили в себя после перелета. В этот период преимущество сборной Казахстана над соперником было колоссальным. Мы могли разгромить гостей. Однако во втором тайме с командой случилось что-то странное. У меня есть только одно объяснение. Я думаю, что в концовке игроки “Кайрата” и “Астаны” думали об их очной встрече. Они берегли себя для важнейшей игры сезона. К сожалению, сейчас приоритеты изменились. Раньше играть за сборную было главным для футболистов, а сейчас клубные и личные интересы выходят на первый план. Вполне возможно, что Билеку нужно было рискнуть и выпустить игроков из других команд КПЛ. Они бы сражались до последнего и постарались бы проявить себя. Еще одним фактором неудачи стало отсутствие должной поддержки со стороны болельщиков. Трибуны были полупустые — и это на важнейшей игре. В Алматы, я уверен, был бы полный стадион. Болельщики погнали бы команду вперед. Я думаю, что мы могли бы спасти матч», — отметил Есмагамбетов.

Напомним, что сборная Казахстана дома уступила Кипру со счетом 1:2. Видеообзор встречи доступен по этой ссылке. Следующий матч команда проведет с Бельгией в Нур-Султане 13 октября.

Отметим, что матч премьер-лиги между «Астаной» и «Кайратом» состоится 20 октября в Нур-Султане.

Читайте также
Казахстан
1:2
Первый тайм: 1:0
Кипр
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I10.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Михал БилекРан Бен Шимон
Голы
Темирлан Ерланов34′
Пьерос Сотириу73′
Николас Иоанну84′
Составы команд
12Дмитрий Непогодов
1Константинос Панаи
2Сергей Малый
3Николас Иоанну
3Темирлан Ерланов
39′
13Иоаннис Кусулос
15Александр Марочкин
19Костас Лаифис
16Гафуржан Суюмбаев
5′
8Харис Кириаку
9Бауыржан I Исламхан
25′
18Костакис Артиматас
11Ян Вороговский
20Иоаннис Кости
14Юрий Перцух
72′
10Пьерос Сотириу
6Айбол Абикен
50′80′
4Гиоргос Меркис
25′61′
20Максим Федин
16Матия Шполярич
5Исламбек Куат
64′90′
14Константинос Минтиккис
44′45′
8Асхат Тагыберген
7Панайотис Захариу
13Тохтар Жангылышбай
61′
15Фотис Папулис
88′
7Сергей Хижниченко
17Ренату Маргаса
Статистика
6Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)11
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые4
21Фолы8
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кипр
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Эксперт озвучил причину поражения сборной Казахстана от Кипра и назвал результат матча с Бельгией
Сборной России осталось сделать один шаг до Евро-2020
РПЛ на экспорт: кто уедет в Англию
Четыре очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Торонто»
Роберто Карлос описал безумие в «Реале» эпохи «галактикос»
Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче НХЛ
Нурмагомедова назвали хозяином души Макгрегора
Тренер Шотландии назвал ужасным результат матча с Россией
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь