«Для игроков “Кайрата” и “Астаны” матч не был важнейшим». Специалист назвал причины поражения от Кипра в отборе на Евро-2020

«В первом тайме киприоты привыкали к нашему покрытию и приходили в себя после перелета. В этот период преимущество сборной Казахстана над соперником было колоссальным. Мы могли разгромить гостей. Однако во втором тайме с командой случилось что-то странное. У меня есть только одно объяснение. Я думаю, что в концовке игроки “Кайрата” и “Астаны” думали об их очной встрече. Они берегли себя для важнейшей игры сезона. К сожалению, сейчас приоритеты изменились. Раньше играть за сборную было главным для футболистов, а сейчас клубные и личные интересы выходят на первый план. Вполне возможно, что Билеку нужно было рискнуть и выпустить игроков из других команд КПЛ. Они бы сражались до последнего и постарались бы проявить себя. Еще одним фактором неудачи стало отсутствие должной поддержки со стороны болельщиков. Трибуны были полупустые — и это на важнейшей игре. В Алматы, я уверен, был бы полный стадион. Болельщики погнали бы команду вперед. Я думаю, что мы могли бы спасти матч», — отметил Есмагамбетов.