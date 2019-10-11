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12:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Дзюба описал разговор на повышенных тонах в раздевалке сборной России

Нападающий сборной России Артем Дзюба рассказал, что команда провела разговор на повышенных тонах в перерыве матча отборочного турнира чемпионата Европы против Шотландии. Слова форварда приводятся в Twitter-аккаунте Союза европейских футбольных ассоциаций.

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По словам Дзюбы, игроки сборной эмоционально обсудили скорость игры, которую они предложили сопернику в первой половине встречи. «Мы не можем себе позволить играть не то, что вальяжно, — не включая максимальные скорости», — отметил форвард. Также он сказал, что сборная Шотландии показала, что собирается играть в оборонительный футбол. По мнению Дзюбы, россиянам следовало больше использовать передачи низом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Как только мы забили, мне кажется, они почувствовали, что мы их сейчас будем добивать. Так и получилось», — подчеркнул капитан сборной России. Дзюба при этом заявил, что Шотландия является крепкой командой.

Матч прошел 10 октября в московских «Лужниках». После первого тайма счет был 0:0, однако во второй половине хозяева отправили в ворота шотландцев четыре безответных мяча. Два из них записал на свой счет Дзюба, также он отдал результативный пас на Александра Головина.

Лидер группы I, команда Бельгии, набрала 21 очко из 21 возможного и досрочно вышла в финальную стадию Евро-2020. Россияне с 18 баллами занимают второе место, которое также позволяет напрямую попасть на чемпионат Европы.

Следующий матч сборная России проведет 13 октября, соперником станет команда Кипра. Чтобы обеспечить путевку на Евро, команде Станислава Черчесова достаточно сыграть вничью.

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Россия
4:0
Первый тайм: 0:0
Шотландия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I10.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Лужники, 65703 зрителя
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовСтив Кларк
Голы
Артем Дзюба(Александр Головин)57′
Магомед Оздоев(Александр Головин)60′
Артем Дзюба(Мариу Фернандес, Александр Головин)70′
Александр Головин(Артем Дзюба)84′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Дэвид Маршалл
2Мариу Фернандес
5Майкл Девлин
13Федор Кудряшов
2Лиам Палмер
5Андрей Семенов
3Эндрю Робертсон
14Георгий Джикия
4Чарли Малгру
7Магомед Оздоев
8Джон Макгинн
17Александр Головин
7Роберт Снодграсс
8Дмитрий Баринов
10Каллум Макгрегор
21Алексей Ионов
79′
6Джон Флек
42′81′
10Ильзат Ахметов
18Стюарт Армстронг
18Юрий Жирков
66′
11Райан Фрэйзер
68′
6Денис Черышев
20Райан Кристи
22Артем Дзюба
86′
9Оливер Берк
45′
19Николай Комличенко
19Лоуренс Шенкленд
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
6Голевые моменты0
18Удары (всего)4
5Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
5Угловые1
9Фолы4
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЯкоб Кехлет(Дания)
Боковой судьяХейне Серенсен(Дания)
Боковой судьяДаниель Нергор(Дания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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