Определилась бригада арбитров на матч отборочного раунда Евро-2020 Казахстан — Бельгия
Бригада арбитров из Литвы под руководством Гедиминаса Мажейка обслужит матч квалификации Евро-2020 Казахстан — Бельгия, сообщает KazFootball.kz.
Бригада арбитров из Литвы под руководством Гедиминаса Мажейка обслужит матч квалификации Евро-2020 Казахстан — Бельгия, сообщает KazFootball.kz.
Главный арбитр: Гедиминас Мажейка;.
Ассистенты: Витаутас Шимкус, Витенис Казлаускас;.
Четвертый рефери: Манфредас Лукьянчукас (все — Литва).
Напомним, что матч отборочного раунда Евро-2020 Казахстан — Бельгия состоится в воскресенье, 13 октября, в 19:00 на «Астана Арене». В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.