Определилась бригада арбитров на матч отборочного раунда Евро-2020 Казахстан — Бельгия

Четвертый рефери: Манфредас Лукьянчукас (все — Литва).

Напомним, что матч отборочного раунда Евро-2020 Казахстан — Бельгия состоится в воскресенье, 13 октября, в 19:00 на «Астана Арене». В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.