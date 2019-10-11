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12:28 (мск), источник: Vesti.kz

Определилась бригада арбитров на матч отборочного раунда Евро-2020 Казахстан — Бельгия

Бригада арбитров из Литвы под руководством Гедиминаса Мажейка обслужит матч квалификации Евро-2020 Казахстан — Бельгия, сообщает KazFootball.kz.

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Главный арбитр: Гедиминас Мажейка;.

Ассистенты: Витаутас Шимкус, Витенис Казлаускас;.

Четвертый рефери: Манфредас Лукьянчукас (все — Литва).

Напомним, что матч отборочного раунда Евро-2020 Казахстан — Бельгия состоится в воскресенье, 13 октября, в 19:00 на «Астана Арене». В прямом эфире игру покажет телеканал Qazsport.

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