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13:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Первый тайм мог стать провальным». Кипрский комментатор назвал справедливым итог матча отбора на Евро с Казахстаном

Комментатор кипрского спортивного телеканала Cytavision Sports 1 Андреас Габриелидес в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал фактор успеха сборной Кипра в матче отбора на чемпионат Европы-2020 с Казахстаном.

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«Игра получилась очень сложной. Я думаю, что сборная Кипра провела лучший матч в отборе. Ей удалось добиться успеха, уступая в счете. Первый тайм мог стать провальным, если бы казахстанцы реализовали свои моменты. В концовке матча свою роль сыграла физическая подготовка команды. Казахстанцы уже устали, что и отразилось в двух пропущенных голах. Честно говоря, хозяева не заслуживали поражения, но расслабленность в концовке все изменила. Это важнейшая победа для Кипра, которая позволит занять третье место», — отметил Габриелидис.

Напомним, что сборная Казахстана дома уступила Кипру со счетом 1:2. Следующий матч команда проведет с Бельгией в Нур-Султане 13 октября.

Бакытжан Нурпеисов  .

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Казахстан
1:2
Первый тайм: 1:0
Кипр
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I10.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Михал БилекРан Бен Шимон
Голы
Темирлан Ерланов34′
Пьерос Сотириу73′
Николас Иоанну84′
Составы команд
12Дмитрий Непогодов
1Константинос Панаи
2Сергей Малый
3Николас Иоанну
3Темирлан Ерланов
39′
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50′80′
4Гиоргос Меркис
25′61′
20Максим Федин
16Матия Шполярич
5Исламбек Куат
64′90′
14Константинос Минтиккис
44′45′
8Асхат Тагыберген
7Панайотис Захариу
13Тохтар Жангылышбай
61′
15Фотис Папулис
88′
7Сергей Хижниченко
17Ренату Маргаса
Статистика
6Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)11
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые4
21Фолы8
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
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  • Капитан команды
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