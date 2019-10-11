«Первый тайм мог стать провальным». Кипрский комментатор назвал справедливым итог матча отбора на Евро с Казахстаном

«Игра получилась очень сложной. Я думаю, что сборная Кипра провела лучший матч в отборе. Ей удалось добиться успеха, уступая в счете. Первый тайм мог стать провальным, если бы казахстанцы реализовали свои моменты. В концовке матча свою роль сыграла физическая подготовка команды. Казахстанцы уже устали, что и отразилось в двух пропущенных голах. Честно говоря, хозяева не заслуживали поражения, но расслабленность в концовке все изменила. Это важнейшая победа для Кипра, которая позволит занять третье место», — отметил Габриелидис.