Все билеты на футбольный матч отбора к ЧЕ-2020 Беларусь — Нидерланды в Минске проданы

Стадион «Динамо» в Минске вмещает 22 тыс. человек. Как сообщалось, он попал в топ-15 самых больших и вместительных футбольных арен в странах СНГ сборных — участниц отбора на чемпионат Европы по футболу 2020 года (Евро-2020), который составило российское аналитическое агентство «ТурСтат».