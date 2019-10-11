Все билеты на футбольный матч отбора к ЧЕ-2020 Беларусь — Нидерланды в Минске проданы
11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все билеты на матч отборочного турнира чемпионата Европы
11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все билеты на матч отборочного турнира чемпионата Европы
Стадион «Динамо» в Минске вмещает 22 тыс. человек. Как сообщалось, он попал в топ-15 самых больших и вместительных футбольных арен в странах СНГ сборных — участниц отбора на чемпионат Европы по футболу 2020 года (Евро-2020), который составило российское аналитическое агентство «ТурСтат».
10 октября, в матче квалификации чемпионата Европы-2020 футболисты сборной Беларуси не смогли победить эстонцев, сыграв вничью 0:0, а голландцы одержали волевую победу над сборной Северной Ирландии — 3:1.