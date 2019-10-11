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14:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Нам надо заново учиться болеть за сборную. Раньше было лучше

Помните, когда-то был ВОБ, а все трибуны кричали не только «Россия, Россия»?

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Почти 12 лет назад наша сборная тоже играла в «Лужниках» с британцами. Параллелей с той игрой не так много, хотя они есть — победа и там, и там (хотя соперников и счёт сравнивать нельзя), приближение выхода на чемпионат Европы, заполненные трибуны. Сейчас уже стало модно сравнивать сборные России, выделяя «лучшую» в XXI веке, но давайте сравним болельщиков и их поддержку.

Каждый матч сборной начинается с гимна. Вот так его пели трибуны «Лужников» 12 лет назад.

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А вот так это выглядело вчера.

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Здесь же можно послушать, как свой гимн в четверг исполнили шотландцы.

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Для каждого лучшим будет свой вариант исполнения, но хочется задать вопрос: что объединяет болельщиков и мотивирует сборную лучше — прекрасное исполнение гимна артистом, когда в основном слышно только его или её голос, или исполнения гимна всем стадионом, когда слова на записи практически не слышны? Если пример с матчем 12-летней давности в «Лужниках» не нравится, то послушайте трибуны «Ливерпуля» и легендарную «You’ll never walk alone». Кстати, про важность гимна заявил вчера и капитан нашей сборной — Артём Дзюба. Интересно, что бы он сказал, если бы слова звучали в два раза громче и мощнее? Может, после такого Марио Фернандес сразу бы начал его петь без всяких шпаргалок?

Перформанс, репертуар

Вспомните, какие перформансы раньше были в «Лужниках», того же медведя на фоне триколора. Сейчас такого нет, хотя флаги и выглядят неплохо.

Отдельная тема — репертуар зарядов. Однозначно можно сказать, что работа над ошибками, по сравнению с предыдущими домашними матчами в этом цикле, была проделана. На трибунах «Лужников» появился барабан, а заводящие пытались зарядить остальных прокричать что-то помимо «Россия, Россия»: были и попытки спеть «Катюшу», и попытки переклички «Русские вперёд» (хотя многие этот заряд считают странным). Но попытки эти были неудачные, усилий одного-двух секторов было недостаточно, поэтому любой отличающийся от «Россия, Россия» заряд (и он держался то пару минут) в «Лужниках» вчера тонул. Может, нужно было принести не один барабан?

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Зато после гола Дзюбы стадион взорвался. И его фамилию прокричать всем вместе труда не составило.

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Болеть мы умеем — может, просто не хотим?

Болеть в России умеют не только громко, но и красиво. Вот как болельщики «Спартака» исполняют песню «Москва». А вот «Конь» от «армейцев». Красочных перфомансов на матчах РПЛ тоже хватает, всегда красиво выглядят и трибуны «Спартака» с «Зенитом», и «Локомотива» с ЦСКА.

Источник: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Источник: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Источник: Александр Сафонов, «Чемпионат»

И на сборной всё это уже когда-то было. Банальная, но такая мощная перекличка «Вперёд, Россия», были песни нараспев. И соперников наши освистывали. И заряжал тогда весь стадион, а не только пара секторов. Искать причину такого изменения поддержки можно долго. Кто-то скажет, что всё дело в ВОБ. Но тогда к нему было много вопросов, и не факт, что если сейчас появится его аналог, то всё сразу наладится. Скорее, сильно поменялся зритель. И не только конкретные люди, но и их желание делать на трибунах что-то активное.

Главный вопрос — нужно ли возвращать тот старый уровень поддержки сборной? Если ответ положительный, то сделать это можно легко. Сборная уже вернула себе уважение и зрителя на трибуны, а перед матчами нашей команды РФС теперь предлагает болельщикам обширную развлекательную программу. Вчера, например, выступал Билан. И это круто.

Так что, если захотеть, можно и культуру боления за сборную, именно нашего боления, возродить. Ведь с любовью к сборной и к походам на её матчи как-то всё наладилось.

Максим Пахомов

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Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I10.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Лужники, 65703 зрителя
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовСтив Кларк
Голы
Артем Дзюба(Александр Головин)57′
Магомед Оздоев(Александр Головин)60′
Артем Дзюба(Мариу Фернандес, Александр Головин)70′
Александр Головин(Артем Дзюба)84′
Составы команд
1Маринату Гильерме
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18Юрий Жирков
66′
11Райан Фрэйзер
68′
6Денис Черышев
20Райан Кристи
22Артем Дзюба
86′
9Оливер Берк
45′
19Николай Комличенко
19Лоуренс Шенкленд
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
6Голевые моменты0
18Удары (всего)4
5Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
5Угловые1
9Фолы4
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЯкоб Кехлет(Дания)
Боковой судьяХейне Серенсен(Дания)
Боковой судьяДаниель Нергор(Дания)
Обозначения
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