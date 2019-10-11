Нам надо заново учиться болеть за сборную. Раньше было лучше
Помните,
Помните,
Почти 12 лет назад наша сборная тоже играла в «Лужниках» с британцами. Параллелей с той игрой не так много, хотя они есть — победа и там, и там (хотя соперников и счёт сравнивать нельзя), приближение выхода на чемпионат Европы, заполненные трибуны. Сейчас уже стало модно сравнивать сборные России, выделяя «лучшую» в XXI веке, но давайте сравним болельщиков и их поддержку.
Каждый матч сборной начинается с гимна. Вот так его пели трибуны «Лужников» 12 лет назад.
А вот так это выглядело вчера.
Здесь же можно послушать, как свой гимн в четверг исполнили шотландцы.
Для каждого лучшим будет свой вариант исполнения, но хочется задать вопрос: что объединяет болельщиков и мотивирует сборную лучше — прекрасное исполнение гимна артистом, когда в основном слышно только его или её голос, или исполнения гимна всем стадионом, когда слова на записи практически не слышны? Если пример с матчем 12-летней давности в «Лужниках» не нравится, то послушайте трибуны «Ливерпуля» и легендарную «You’ll never walk alone». Кстати, про важность гимна заявил вчера и капитан нашей сборной — Артём Дзюба. Интересно, что бы он сказал, если бы слова звучали в два раза громче и мощнее? Может, после такого Марио Фернандес сразу бы начал его петь без всяких шпаргалок?
Вспомните, какие перформансы раньше были в «Лужниках», того же медведя на фоне триколора. Сейчас такого нет, хотя флаги и выглядят неплохо.
Отдельная тема — репертуар зарядов. Однозначно можно сказать, что работа над ошибками, по сравнению с предыдущими домашними матчами в этом цикле, была проделана. На трибунах «Лужников» появился барабан, а заводящие пытались зарядить остальных прокричать
Зато после гола Дзюбы стадион взорвался. И его фамилию прокричать всем вместе труда не составило.
Болеть в России умеют не только громко, но и красиво. Вот как болельщики «Спартака» исполняют песню «Москва». А вот «Конь» от «армейцев». Красочных перфомансов на матчах РПЛ тоже хватает, всегда красиво выглядят и трибуны «Спартака» с «Зенитом», и «Локомотива» с ЦСКА.
И на сборной всё это уже
Главный вопрос — нужно ли возвращать тот старый уровень поддержки сборной? Если ответ положительный, то сделать это можно легко. Сборная уже вернула себе уважение и зрителя на трибуны, а перед матчами нашей команды РФС теперь предлагает болельщикам обширную развлекательную программу. Вчера, например, выступал Билан. И это круто.
Так что, если захотеть, можно и культуру боления за сборную, именно нашего боления, возродить. Ведь с любовью к сборной и к походам на её матчи
Максим Пахомов
|Станислав Черчесов
|Стив Кларк
|Артем Дзюба(Александр Головин)
|57′
|Магомед Оздоев(Александр Головин)
|60′
|Артем Дзюба(Мариу Фернандес, Александр Головин)
|70′
|Александр Головин(Артем Дзюба)
|84′
|1
|Маринату Гильерме
|1
|Дэвид Маршалл
|2
|Мариу Фернандес
|5
|Майкл Девлин
|13
|Федор Кудряшов
|2
|Лиам Палмер
|5
|Андрей Семенов
|3
|Эндрю Робертсон
|14
|Георгий Джикия
|4
|Чарли Малгру
|7
|Магомед Оздоев
|8
|Джон Макгинн
|17
|Александр Головин
|7
|Роберт Снодграсс
|8
|Дмитрий Баринов
|10
|Каллум Макгрегор
|21
|Алексей Ионов
79′
|6
|Джон Флек
42′81′
|10
|Ильзат Ахметов
|18
|Стюарт Армстронг
|18
|Юрий Жирков
66′
|11
|Райан Фрэйзер
68′
|6
|Денис Черышев
|20
|Райан Кристи
|22
|Артем Дзюба
86′
|9
|Оливер Берк
45′
|19
|Николай Комличенко
|19
|Лоуренс Шенкленд
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|4
|5
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|4
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Якоб Кехлет(Дания)
|Боковой судья
|Хейне Серенсен(Дания)
|Боковой судья
|Даниель Нергор(Дания)