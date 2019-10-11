Проблема не в документах? Меркель отреагировал на пост об его отсутствии в сборной Казахстана

Источник: AP 2019

В августе Казахстанская федерация футбола (КФФ) назвала причину, по которой хавбек на данный момент не может выступать за сборную.

«У Александра возникли личные проблемы с документами, которые игрок должен решить в ближайшее время. После решения всех трудностей Меркель вновь будет вызван в расположение национальной сборной Казахстана», — сообщалось в заявлении.

В нынешнем отборочном цикле Евро-2020 Меркель провел лишь два матча в марте на старте квалификации, после чего пропустил пять официальных игр. Накануне он смотрел трансляцию и поддерживал сборную Казахстане в матче с Кипром, опубликовав общекомандную фотографию с призывом «Давай».

После окончания матча один из болельщиков написал комментарий под постом Александра, где была затронута тема его отсутствия в национальной сборной, — Меркель поставил лайк твиту.