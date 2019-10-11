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14:35 (мск), источник: Vesti.kz

Проблема не в документах? Меркель отреагировал на пост об его отсутствии в сборной Казахстана

Полузащитник сборной Казахстана и голландского «Хераклеса» Александр Меркель в твиттере поставил лайк на пост болельщика, который возмущен его отсутствием в национальной команде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

В августе Казахстанская федерация футбола (КФФ) назвала причину, по которой хавбек на данный момент не может выступать за сборную.

«У Александра возникли личные проблемы с документами, которые игрок должен решить в ближайшее время. После решения всех трудностей Меркель вновь будет вызван в расположение национальной сборной Казахстана», — сообщалось в заявлении.

В нынешнем отборочном цикле Евро-2020 Меркель провел лишь два матча в марте на старте квалификации, после чего пропустил пять официальных игр. Накануне он смотрел трансляцию и поддерживал сборную Казахстане в матче с Кипром, опубликовав общекомандную фотографию с призывом «Давай».

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После окончания матча один из болельщиков написал комментарий под постом Александра, где была затронута тема его отсутствия в национальной сборной, — Меркель поставил лайк твиту.

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Напомним, что матч Казахстан — Кипр завершился волевой победой гостей — 1:2. В следующей игре сборная 13 октября в Нур-Султане встретится с Бельгией, которая накануне досрочно вышла на Евро-2020.

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Казахстан
1:2
Первый тайм: 1:0
Кипр
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I10.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Михал БилекРан Бен Шимон
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Темирлан Ерланов34′
Пьерос Сотириу73′
Николас Иоанну84′
Составы команд
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2Сергей Малый
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39′
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19Костас Лаифис
16Гафуржан Суюмбаев
5′
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9Бауыржан I Исламхан
25′
18Костакис Артиматас
11Ян Вороговский
20Иоаннис Кости
14Юрий Перцух
72′
10Пьерос Сотириу
6Айбол Абикен
50′80′
4Гиоргос Меркис
25′61′
20Максим Федин
16Матия Шполярич
5Исламбек Куат
64′90′
14Константинос Минтиккис
44′45′
8Асхат Тагыберген
7Панайотис Захариу
13Тохтар Жангылышбай
61′
15Фотис Папулис
88′
7Сергей Хижниченко
17Ренату Маргаса
Статистика
6Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)11
4Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые4
21Фолы8
2Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяКрейг Поусон(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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