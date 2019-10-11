Несколько футболистов сборной России имеют проблемы со здоровьем после матча отбора ЧЕ

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

В четверг россияне разгромили шотландцев на поле стадиона «Лужники» со счетом 4:0.

«После игры с Шотландией ряд игроков сборной России имеют незначительные проблемы со здоровьем, связанные с опорно-двигательным аппаратом нижних конечностей. После оценки функционального состояния футболистов и проведения врачами стартовой консервативной терапии тренерский штаб примет решение о составе на матч с Кипром. Сегодня команда провела в Новогорске восстановительную тренировку. Игроки занимались двумя группами в зависимости от проведенного количества времени во вчерашней игре, во второй половине дня команда в полном составе вылетит в Ларнаку», — говорится в сообщении.