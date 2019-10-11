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14:53 (мск), источник: ТАСС

Несколько футболистов сборной России имеют проблемы со здоровьем после матча отбора ЧЕ

ТАСС, 11 октября. Несколько футболистов сборной России имеют небольшие проблемы со здоровьем после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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В четверг россияне разгромили шотландцев на поле стадиона «Лужники» со счетом 4:0.

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«После игры с Шотландией ряд игроков сборной России имеют незначительные проблемы со здоровьем, связанные с опорно-двигательным аппаратом нижних конечностей. После оценки функционального состояния футболистов и проведения врачами стартовой консервативной терапии тренерский штаб примет решение о составе на матч с Кипром. Сегодня команда провела в Новогорске восстановительную тренировку. Игроки занимались двумя группами в зависимости от проведенного количества времени во вчерашней игре, во второй половине дня команда в полном составе вылетит в Ларнаку», — говорится в сообщении.

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом — сборная Казахстана (7), пятом — команда Шотландии (6), шестом — сборная Сан-Марино (0). Чтобы досрочно выйти в финальный раунд чемпионата Европы, сборной России достаточно не проиграть в воскресенье на выезде команде Кипра. В двух заключительных матчах отборочного турнира российская команда сыграет против сборных Бельгии (16 ноября, дома) и Сан-Марино (19 ноября, в гостях).

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Россия
4:0
Первый тайм: 0:0
Шотландия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I10.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Лужники, 65703 зрителя
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовСтив Кларк
Голы
Артем Дзюба(Александр Головин)57′
Магомед Оздоев(Александр Головин)60′
Артем Дзюба(Мариу Фернандес, Александр Головин)70′
Александр Головин(Артем Дзюба)84′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Дэвид Маршалл
2Мариу Фернандес
5Майкл Девлин
13Федор Кудряшов
2Лиам Палмер
5Андрей Семенов
3Эндрю Робертсон
14Георгий Джикия
4Чарли Малгру
7Магомед Оздоев
8Джон Макгинн
17Александр Головин
7Роберт Снодграсс
8Дмитрий Баринов
10Каллум Макгрегор
21Алексей Ионов
79′
6Джон Флек
42′81′
10Ильзат Ахметов
18Стюарт Армстронг
18Юрий Жирков
66′
11Райан Фрэйзер
68′
6Денис Черышев
20Райан Кристи
22Артем Дзюба
86′
9Оливер Берк
45′
19Николай Комличенко
19Лоуренс Шенкленд
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
6Голевые моменты0
18Удары (всего)4
5Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
5Угловые1
9Фолы4
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЯкоб Кехлет(Дания)
Боковой судьяХейне Серенсен(Дания)
Боковой судьяДаниель Нергор(Дания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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