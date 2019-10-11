«Мама, я видел гол Дзюбы!» Как маленький Ибрагимович ходил на сборную России

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Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Группа I

Россия — Шотландия — 4:0 (0:0)

Голы: Дзюба, 57 (1:0). Оздоев, 60 (2:0). Дзюба, 70 (3:0). Головин, 84 (4:0).

Россия: Гильерме, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Ионов (Ахметов, 79), Баринов, Оздоев, Головин, Жирков (Черышев, 66), Дзюба (Комличенко, 86).

Шотландия: Маршалл, Девлин, Малгру, Робертсон, Палмер, Макгинн, Снодграсс, Флек (Армстронг, 81), Фрэйзер (Кристи, 68), Макгрегор, Берк (Шенкленд, 46).

Предупреждение: Флек, 41.

Судьи: Кехлет. Нергор, Серенсен (все — Дания).

10 октября. Москва. Стадион «Лужники».

«Знаешь, мне тоже нравится Ибрагимович»

Месяц назад 10-летний футболист Прохор Ильиных из Сосновоборска попал в неприятную историю. Из-за прически «как у Ибрагимовича» мальчика хотели отстранить от занятий. Но за него вступился весь футбольный мир и отстоял права юного спортсмена. После этого мальчик дважды побывал в Москве — сначала на матче ЦСКА — «Краснодар», а потом — на игре Россия — Шотландия. На победу нашей сборной он смотрел вместе с корреспондентом «СЭ».

— Знаешь, мне тоже нравится Ибрагимович, — сказал я Прохору, увидев его впервые.

Он быстро посмотрел на меня, но как будто не обратил внимания — сразу перевел глаза обратно на маленькое футбольное поле. Прямо перед главной футбольной ареной страны до матча с Шотландией бывшие игроки нашей сборной гоняли мяч на небольшой коробке.

— Мне правда нравится Златан! — но все попытки были безуспешны. Тогда пришлось пойти на крайние меры и снять шапку, почти такую же, как у мальчика из Сибири, зеленую и с помпоном. Прохор обернулся. Увидел, что прическа, как и цвет волос, у нас совпадают на 99 процентов. В его глазах сразу появилось чуть больше доверия. Но взгляд на мне он задержал не больше, чем на секунду — рвался на площадку к Нигматуллину, Пименову, Каряке и Сенникову.

Перед игрой мы собрались в круг и определили тактику. Прохор сообщил, что будет играть в нападении. Меня, как самого высокого, определили в оборону. На поле мальчику уделили особое внимание. Его специально представили всем зрителям. Форварду из Сосновоборска громко аплодировали. В этот момент он опустил глаза вниз — немного застеснялся, да и хотел побыстрее начать играть. Это увидел соперник Прохора Руслан Нигматуллин и улыбнулся. Неужели собрался поддаваться?

На первой минуте после обреза в обороне мы чуть не пропустили. Но мяч удачно отскочил к Прохору, и он забил единственный в игре гол. После такого успешного матча наш форвард — нарасхват, но время дозировано — Прохору пора выводить на поле главного арбитра матча Россия — Шотландия.

Источник: Спорт-Экспресс

«Раньше были популярны эмо и готы, сейчас — хвостики»

— Прохор по-настоящему живет футболом — рассказывает мама мальчика Софья Ильиных. — Постоянно приходится новые бутсы покупать, потому что если он не на тренировке, то гоняет мяч во дворе. Или в FIFA играет на приставке. Он очень хочет стать футболистом. Собрался вот играть за «Манчестер Юнайтед». Там же Златан раньше играл. Сказал: «Мама, буду учить английский!». Так что с этого года занимается еще и иностранным языком.

Сосновоборск находится в 40 километрах от Красноярска, где «мальчик с прической Ибрагимовича» ходит в футбольную школу. Родители работают в Железногорске, в «металлообрабатывающей компании», мама — делопроизводитель, папа — станочник широкого профиля. Три раза в неделю сразу после уроков Прохор вместе с мамой уезжают на тренировки к восьми вечера. С таким графиком успевать делать «домашку» нелегко — сидеть за учебниками иногда приходится и до часу ночи. Немного времени на сон — и снова в школу.

— Тренер в футбольной школе, Александр Глушков, для Прохора — как второй отец, — рассказывает Софья. — Ведет сына с детского сада и очень поддерживал его во время ситуации в школе. Пришлось даже сходить к психологу — нам сказали, что у Прохора появился сильный страх перед директором. Он очень боится, когда видит директора школы.

— Когда Прохор рассказал нам, родителям, что произошло в школе, мы просто не поверили, — говорит мама 10-летнего футболиста. — Да и не придали особого значения. Думали, если бы действительно произошло что-то серьезное, то нас должны бы были вызвать в школу. Но этого не произошло. Несколько дней подряд, перед тем как запускать детей в классы, директор школы Людмила Пестова и ее заместитель Ольга Смирнова оскорбляли сына при всех. Заставляли его постричься, унижали при других детях. После такого мы не выдержали и сами пошли на разговор с администрацией — нам предложили перевести сына на домашнее обучение и приводили какие-то странные аналогии.

— Дело в том, что Прохор уже не первый год ходит с такой прической, — отмечает Софья. — Хвостик он отращивает с начала прошлого года, однако прическа задела администрацию школы только сейчас. В этом году в школе новый устав, по которому запрещено ходить с ярко окрашенными волосами. Но про пучки, как у Прохора, ничего не сказано. В Следственном Комитете нам сказали, что это можно расценивать, как уголовную статью «Превышение должностных полномочий» (наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. — Прим «СЭ»).

— Но мы не хотим очень жесткого наказания, — продолжает мама Прохора. — Главное — пусть извинятся перед сыном. Хотя возникает много вопросов, чему учат преподаватели, которые так придираются к прическам. Например, на футбольной секции в Красноярске с Прохором играет мальчик с синими волосами, какие-то дети — с дредами. Это нормально, просто такая мода сейчас. Когда-то были популярны эмо и готы, сейчас — хвостики. Может быть, через год, или даже раньше, сын захочет сменить прическу.

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«Дзюба — красавчик № 1»

В этот момент на трибуну забегает счастливый Прохор. «Я друга нашел! — делится он радостью. — Его Максим зовут, он из Москвы».

— Как ты судью выводил, тебе понравилось? — спросила мама.

— Да, — лаконично ответил сын.

Прохор внимательно осмотрел «Лужники» и сказал, что арена изнутри ему очень нравится. Правда, шотландские фанаты мальчика из Сосновоборска немного испугали. Прохор изучил состав соперников сборной России и заключил: «Знаю только Робертсона. За него на приставке играл».

После этого маленький гость принялся внимательно смотреть матч. А про его футбольные симпатии рассказала мама:

— Прохор приезжал на матч ЦСКА — «Краснодар» в конце сентября, тоже смотрел матч из ложи прессы. После игры пообщался с Акинфеевым. Сказал: «Мама, у него голос такой необычный. Мне казалось, что будет совсем другой. Акинфеев — крутой». Прохора пустили в раздевалку, а потом подарили кучу подарков. Будет теперь за красно-синих болеть. Правда, по приезду домой, сын все подарки раздарил друзьям из школы и футбольной секции. Да и стеклянную рамку, в которой была футболка «Амкала» с автографами, разбил. Дома у нас ведь тоже в футбол играют.

— В России болею за всех, — поправил маму Прохор.

— А в сборной сыну больше всех нравится Дзюба. В Новогорске после тренировки национальной команды Прохор очень стеснялся, но к Артему подошел. Тот предложил сыну: «Давай вместе побьем кого-нибудь из сборной». А Станислав Черчесов просто снял кепку и сфотографировался без лишних слов, опаздывал на пресс-конференцию.

— Дзюба — красавчик № 1 — добавил мальчик.

— А кто красавчики № 2 и № 3? — вопрос Прохору.

— Черышев и Головин.

На 34-й минуте опасный штрафной у ворот сборной Шотландии. И мы спорим с Прохором, он говорит, что Головин пробьет точно в ворота, мне кажется — мимо. Игрок «Монако» промахивается, но мальчик укоряет: «Больше с тобой спорить не буду! Зато угадал, кто исполнит штрафной». Тут же он дает свой прогноз на матч: Россия победит со счетом 3:1, а забьют Дзюба и Ахметов.

Источник: Спорт-Экспресс

«Хотел бы играть в “Реале”. Там же выступали Роналду и Черышев»

После перерыва мой сосед стал смотреть футбол стоя. «Гетры мешают сидеть, да и рост слишком маленький, не видно, что там внизу происходит», — прокомментировал он свое решение. Ситуацию спасли три стула поставленные друг на друга. Теперь Прохор был доволен и стал рассказывать о своих футбольных предпочтениях.

— В футбольной школе меня ставят в центр защиты. Мне на этой позиции Пике нравится. Потому что старший брат его любит. Но в Испании слежу за матчами «Реала» и «Атлетико».

— А играть бы где хотел, когда вырастешь? В «Манчестер Юнайтед»?

— В «Реале»!

— Почему?

— Там Черышев играл. И Криштиану Роналду! Он мне нравится. А вот Месси — нет. Говорят, что он — хороший финтер, но я его не люблю. Он все время исполняет обманные движения и много выпендривается.

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— Так Роналду или Ибрагимович?

— Погба!

— А почему он?

— Не знаю (улыбается).

Но когда забил Дзюба нам было не до Погбы и Ибрагимовичей. «Мама! Я видел гол Дзюбы. Он с левой забил — “в семерку”! В воротах есть “шестерка”, есть “девятка”, а это — “семерка”».

Наверное, в этот момент Артем был причислен к «суперкрасавчикам». Кстати, пополнил этот список после своего гола и Магомед Оздоев.

А итоговый рейтинг «красавчиков» и «не красавчиков» выглядит так: К первой группе отнесены Дзюба, Черышев, Головин, Мариу Фернандес, Лунев и Игнатьев (под соответствующими номерами), а ко второй — Петров, Чистяков, Караваев и Комличенко.

Ближе к концу матча Прохор все больше стал мне доверять, заключив, что ему не скучно. И стал рассказывать про свою невесту, а также тайны про тренировки с юношеской командой «Локомотива». Но об этом писать нельзя. У мужчин же должны быть свои секреты!