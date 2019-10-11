Кечинов считает Черчесова лучшим тренером в карьере Дзюбы

Сборная России в четверг в «Лужниках» обыграла команду Шотландии со счетом 4:0 в рамках отбора чемпионата Европы-2020, а Дзюба забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
Нападающий с 23 голами вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории российской сборной, обойдя Романа Павлюченко.
«Как показывает практика, Черчесов — лучший тренер в карьере Дзюбы. Именно при нем Артем раскрылся и стал настоящим лидером и капитаном. Перед началом отборочного цикла предполагал, что мы будем конкурировать с шотландцами за второе место, но, как показали матчи, они совсем слабые. Это было видно и в первой игре, когда мы могли забивать три или четыре мяча, и во второй, включившись сразу, решили бы все вопросы», — сказал РИА Новости Кечинов.
«Вчера мы забили второй гол, и команда Шотландии посыпалась. Удивлен, что они, имея игроков “Ливерпуля” и “Манчестер Юнайтед” в составе, умудряются в таблице опережать только команду Сан-Марино», — отметил экс-футболист.