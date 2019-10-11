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16:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кечинов считает Черчесова лучшим тренером в карьере Дзюбы

ЕВРО-2020, Михаил Гончаров. Возглавляющий сборную России Станислав Черчесов является лучшим тренером в карьере нападающего Артема Дзюбы, считает бывший хавбек московского «Спартака» Валерий Кечинов.

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Сборная России в четверг в «Лужниках» обыграла команду Шотландии со счетом 4:0 в рамках отбора чемпионата Европы-2020, а Дзюба забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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Нападающий с 23 голами вышел на чистое третье место в списке лучших бомбардиров в истории российской сборной, обойдя Романа Павлюченко.

«Как показывает практика, Черчесов — лучший тренер в карьере Дзюбы. Именно при нем Артем раскрылся и стал настоящим лидером и капитаном. Перед началом отборочного цикла предполагал, что мы будем конкурировать с шотландцами за второе место, но, как показали матчи, они совсем слабые. Это было видно и в первой игре, когда мы могли забивать три или четыре мяча, и во второй, включившись сразу, решили бы все вопросы», — сказал РИА Новости Кечинов.

«Вчера мы забили второй гол, и команда Шотландии посыпалась. Удивлен, что они, имея игроков “Ливерпуля” и “Манчестер Юнайтед” в составе, умудряются в таблице опережать только команду Сан-Марино», — отметил экс-футболист.

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Россия
4:0
Первый тайм: 0:0
Шотландия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I10.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Лужники, 65703 зрителя
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовСтив Кларк
Голы
Артем Дзюба(Александр Головин)57′
Магомед Оздоев(Александр Головин)60′
Артем Дзюба(Мариу Фернандес, Александр Головин)70′
Александр Головин(Артем Дзюба)84′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Дэвид Маршалл
2Мариу Фернандес
5Майкл Девлин
13Федор Кудряшов
2Лиам Палмер
5Андрей Семенов
3Эндрю Робертсон
14Георгий Джикия
4Чарли Малгру
7Магомед Оздоев
8Джон Макгинн
17Александр Головин
7Роберт Снодграсс
8Дмитрий Баринов
10Каллум Макгрегор
21Алексей Ионов
79′
6Джон Флек
42′81′
10Ильзат Ахметов
18Стюарт Армстронг
18Юрий Жирков
66′
11Райан Фрэйзер
68′
6Денис Черышев
20Райан Кристи
22Артем Дзюба
86′
9Оливер Берк
45′
19Николай Комличенко
19Лоуренс Шенкленд
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
6Голевые моменты0
18Удары (всего)4
5Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
5Угловые1
9Фолы4
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЯкоб Кехлет(Дания)
Боковой судьяХейне Серенсен(Дания)
Боковой судьяДаниель Нергор(Дания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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