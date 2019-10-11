Кечинов считает Черчесова лучшим тренером в карьере Дзюбы

«Как показывает практика, Черчесов — лучший тренер в карьере Дзюбы. Именно при нем Артем раскрылся и стал настоящим лидером и капитаном. Перед началом отборочного цикла предполагал, что мы будем конкурировать с шотландцами за второе место, но, как показали матчи, они совсем слабые. Это было видно и в первой игре, когда мы могли забивать три или четыре мяча, и во второй, включившись сразу, решили бы все вопросы», — сказал РИА Новости Кечинов.