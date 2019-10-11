Сборная России показала закулисье победного матча против Шотландии

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12-минутный ролик показывает, как футболисты сборной России прибыли на стадион, переговоры игроков и тренеров в перерыве, а также все голы, забитые во втором тайме. После окончания поединка футболисты пообщались с некоторыми болельщиками и раздали автографы.

Встреча прошла 10 октября в московских «Лужниках». После первого тайма счет был 0:0, однако во второй половине хозяева отправили в ворота шотландцев четыре безответных мяча.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SY4dLN51v3w" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Лидер группы I, команда Бельгии, набрала 21 очко из 21 возможного и досрочно вышла в финальную стадию Евро-2020. Россияне с 18 очками занимают второе место, которое также позволяет напрямую попасть на чемпионат Европы.