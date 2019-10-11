Сборная России показала закулисье победного матча против Шотландии
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12-минутный ролик показывает, как футболисты сборной России прибыли на стадион, переговоры игроков и тренеров в перерыве, а также все голы, забитые во втором тайме. После окончания поединка футболисты пообщались с некоторыми болельщиками и раздали автографы.
Встреча прошла 10 октября в московских «Лужниках». После первого тайма счет был 0:0, однако во второй половине хозяева отправили в ворота шотландцев четыре безответных мяча.
Лидер группы I, команда Бельгии, набрала 21 очко из 21 возможного и досрочно вышла в финальную стадию Евро-2020. Россияне с 18 очками занимают второе место, которое также позволяет напрямую попасть на чемпионат Европы.
Следующий матч россияне проведут 13 октября, их соперником станет сборная Кипра. Чтобы обеспечить путевку на Евро, команде Станислава Черчесова достаточно сыграть вничью.
|Станислав Черчесов
|Стив Кларк
|Артем Дзюба(Александр Головин)
|57′
|Магомед Оздоев(Александр Головин)
|60′
|Артем Дзюба(Мариу Фернандес, Александр Головин)
|70′
|Александр Головин(Артем Дзюба)
|84′
|1
|Маринату Гильерме
|1
|Дэвид Маршалл
|2
|Мариу Фернандес
|5
|Майкл Девлин
|13
|Федор Кудряшов
|2
|Лиам Палмер
|5
|Андрей Семенов
|3
|Эндрю Робертсон
|14
|Георгий Джикия
|4
|Чарли Малгру
|7
|Магомед Оздоев
|8
|Джон Макгинн
|17
|Александр Головин
|7
|Роберт Снодграсс
|8
|Дмитрий Баринов
|10
|Каллум Макгрегор
|21
|Алексей Ионов
79′
|6
|Джон Флек
42′81′
|10
|Ильзат Ахметов
|18
|Стюарт Армстронг
|18
|Юрий Жирков
66′
|11
|Райан Фрэйзер
68′
|6
|Денис Черышев
|20
|Райан Кристи
|22
|Артем Дзюба
86′
|9
|Оливер Берк
45′
|19
|Николай Комличенко
|19
|Лоуренс Шенкленд
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|4
|5
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|4
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Якоб Кехлет(Дания)
|Боковой судья
|Хейне Серенсен(Дания)
|Боковой судья
|Даниель Нергор(Дания)