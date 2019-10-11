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9Россия разгромила Шотландию в Лужниках
18:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Сборная России показала закулисье победного матча против Шотландии

На YouTube-канале сборной России по футболу опубликовано видео с моментами, не вошедшими в трансляцию матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Шотландии. Команда на своем поле победила гостей со счетом 4:0.

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10
фотографий
10
фотографий

12-минутный ролик показывает, как футболисты сборной России прибыли на стадион, переговоры игроков и тренеров в перерыве, а также все голы, забитые во втором тайме. После окончания поединка футболисты пообщались с некоторыми болельщиками и раздали автографы.

Встреча прошла 10 октября в московских «Лужниках». После первого тайма счет был 0:0, однако во второй половине хозяева отправили в ворота шотландцев четыре безответных мяча.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лидер группы I, команда Бельгии, набрала 21 очко из 21 возможного и досрочно вышла в финальную стадию Евро-2020. Россияне с 18 очками занимают второе место, которое также позволяет напрямую попасть на чемпионат Европы.

Следующий матч россияне проведут 13 октября, их соперником станет сборная Кипра. Чтобы обеспечить путевку на Евро, команде Станислава Черчесова достаточно сыграть вничью.

Россия
4:0
Первый тайм: 0:0
Шотландия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I10.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Лужники, 65703 зрителя
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовСтив Кларк
Голы
Артем Дзюба(Александр Головин)57′
Магомед Оздоев(Александр Головин)60′
Артем Дзюба(Мариу Фернандес, Александр Головин)70′
Александр Головин(Артем Дзюба)84′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Дэвид Маршалл
2Мариу Фернандес
5Майкл Девлин
13Федор Кудряшов
2Лиам Палмер
5Андрей Семенов
3Эндрю Робертсон
14Георгий Джикия
4Чарли Малгру
7Магомед Оздоев
8Джон Макгинн
17Александр Головин
7Роберт Снодграсс
8Дмитрий Баринов
10Каллум Макгрегор
21Алексей Ионов
79′
6Джон Флек
42′81′
10Ильзат Ахметов
18Стюарт Армстронг
18Юрий Жирков
66′
11Райан Фрэйзер
68′
6Денис Черышев
20Райан Кристи
22Артем Дзюба
86′
9Оливер Берк
45′
19Николай Комличенко
19Лоуренс Шенкленд
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
6Голевые моменты0
18Удары (всего)4
5Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
5Угловые1
9Фолы4
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЯкоб Кехлет(Дания)
Боковой судьяХейне Серенсен(Дания)
Боковой судьяДаниель Нергор(Дания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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