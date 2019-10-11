Российские футболисты сыграли вничью с поляками в матче квалификации молодежного ЧЕ-2021

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе российской команды забитыми мячами отметились Даниил Уткин (25-я минута) и Магомед-Шапи Сулейманов (90+1). У поляков отличился Патрик Клималя (45+1), еще один мяч защитник сборной России Игорь Дивеев отправил в собственные ворота (10).

Сборная России в текущем отборочном цикле провела второй матч на стадионе, который принимал матчи чемпионата мира в 2018 году. 6 сентября команда Михаила Галактионова обыграла сербов (1:0) на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске.

В турнирной таблице отборочной группы 5 сборная России занимает второе место, набрав пять очков после трех матчей. Лидирует сборная Польши (8 очков), третьей, набрав четыре очка, идет команда Болгарии, в активе сборных Латвии и Сербии по одному очку, у команды Эстонии очков нет. В финальную часть чемпионата Европы выйдут победители групп, а две лучшие команды, из числа занявших вторые места в девяти группах, разыграют в стыковых встречах еще одну путевку на турнир. В финальной части выступят 12 команд, в числе которых хозяева соревнований — сборные Венгрии и Словении.