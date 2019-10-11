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21:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Исландия — Франция: составы команд. Рагнар Сигурдссон — в «старте», Арнор Сигурдссон — в запасе

Стали известны составы Исландии и Франции на матч отборочного турнира Евро-2020.

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Источник: РИА "Новости"

С первых минут в составе исландцев появится защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон. Игрок ЦСКА Арнор Сигурдссон, а также Видар Ерн Кьяртанссон из «Рубина» и Йон Гудни Фьолусон из «Краснодара» начнут встречу на скамейке запасных.

Исландия: Хальдорссон — Палссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, А. Скуласон — Гвюдмундссон, Б. Бьярнасон, Сигурьонссон, Траустасон — Сигторссон, Г. Сигурдссон.

Запасные — Кристинссон, И. Йонссон, Б. Севарссон, Фьолусон, Ингасон, Финнбогасон, Херманнссон, А. Сигурдссон, Фридьонссон, Кьяртанссон, Халльфредссон, Бедварссон.

Франция: Манданда — Павар, Лангле, Варн, Динь — Матюиди, Канте, Толиссо — Гризманн, Жиру, Коман.

Запасные — Ареола, Майньян, Кимпембе, Ндомбеле, Лемар, Бен Йеддер, Зума, Сиссоко, Сидибе, Иконе, Эрнандес, Плеа.

Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

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