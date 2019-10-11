Исландия — Франция: составы команд. Рагнар Сигурдссон — в «старте», Арнор Сигурдссон — в запасе
Стали известны составы Исландии и Франции на матч отборочного турнира Евро-2020.
Стали известны составы Исландии и Франции на матч отборочного турнира Евро-2020.
С первых минут в составе исландцев появится защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон. Игрок ЦСКА Арнор Сигурдссон, а также Видар Ерн Кьяртанссон из «Рубина» и Йон Гудни Фьолусон из «Краснодара» начнут встречу на скамейке запасных.
Запасные — Кристинссон, И. Йонссон, Б. Севарссон, Фьолусон, Ингасон, Финнбогасон, Херманнссон, А. Сигурдссон, Фридьонссон, Кьяртанссон, Халльфредссон, Бедварссон.
Запасные — Ареола, Майньян, Кимпембе, Ндомбеле, Лемар, Бен Йеддер, Зума, Сиссоко, Сидибе, Иконе, Эрнандес, Плеа.
Игра начнется в 21.45 по московскому времени.