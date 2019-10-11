Исландия — Франция: составы команд. Рагнар Сигурдссон — в «старте», Арнор Сигурдссон — в запасе

С первых минут в составе исландцев появится защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон. Игрок ЦСКА Арнор Сигурдссон, а также Видар Ерн Кьяртанссон из «Рубина» и Йон Гудни Фьолусон из «Краснодара» начнут встречу на скамейке запасных.