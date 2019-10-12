Роналду издевался над Люксембургом, Англия впервые проиграла. Главное из отбора на Евро-2020

Матч дня

Главной афишей дня был матч в Праге, где сборная Чехии принимала пока не знающую осечек Англию. Британцы начали бодро. И уже на пятой минуте вышли вперед: очередной пенальти реализовал Кейн. Но почти сразу же чехи отыгрались после углового.

А за пять минут до конца встречи доказали, что англичан в отборочных турнирах, оказывается, можно и обыгрывать. Последний раз сборная Англии проигрывала в квалификации чемпионатов мира и Европы 10 октября 2009 года. Дальше — 34 победы и 9 ничьих.

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Ошибка дня

Турция на протяжении всего матча с Албанией доминировала на поле. Моментов у команды Шенола Гюнеша было более чем достаточно. Но до 90-й минуты счет оставался не открыт. А дальше вратарь и защитник албанской сборной провели мастер-класс на тему «Как не надо играть, если идет последняя минута, а счет вас устраивает».

Турция продолжает делить первую строчку в группе H с Францией.

Неудачники дня

Еще два тура назад в группе H было троевластие. Конкуренцию туркам и французам составляла Исландия. Но в прошлом туре «викинги» сгорели Албании 2:4. А в пятницу, когда был реальный шанс вернуться в спор за путевку на Евро-2020, Исландия проиграла Франции. Причем единственный гол был забит с пенальти. Очень глупого.

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Интрига дня

Сборная Украины сенсационно удерживает лидерство в группе с Португалией и Сербией. В матче с литвой украинцы одержали уверенную победу благодаря дублю Малиновского. И команда Андрея Шевченко почти вышла на Евро-2020. Почти, потому что в случае если Украина проиграет два оставшихся матча Португалии и Сербии (сербам — с разницей в шесть голов), то останется без чемпионата Европы.

Но интрига здесь уже в другом: смогут ли украинцы остаться на первой строчке? Пока отрыв от Португалии составляет пять очков. Но у португальцев есть игра в запасе. И у команд будет очная встреча. Так что гандикап очень шаткий.

Роналду дня

Португалия же спокойно разобралась с Люксембургом. Главная звезда сборной Криштиану Роналду снова забил. Уже 94-й раз за национальную команду и 699-й раз в карьере. И сделал это эффектно — отобрал мяч, вышел один на один с вратарем и запустил парашют. Да, это всего лишь Люксембург. Но как красиво!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wcZEhTrO7-4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Уныние дня

К сожалению, в европейском отборе есть матчи, которые вряд ли могут украсть внимание человека, если он, конечно, не болельщик одной из играющих команд. В пятницу таких матчей было два. Андорра весь матч отбивалась от Молдавии, но все-таки смогла добыть победу. Первую за 15 матчей.