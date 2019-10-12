УЕФА назвал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020
Гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота Шотландии в 7-м туре квалификации чемпионата Европы — 2020 был признан УЕФА моментом дня по итогам матчей четверга.
Гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота Шотландии в 7-м туре квалификации чемпионата Европы — 2020 был признан УЕФА моментом дня по итогам матчей четверга.
Напомним, сборная России разгромила Шотландию со счётом 4:0, а Александр Головин отличился на 84-й минуте.
В квалификации чемпионата Европы — 2020 Александр Головин провёл 6 матчей, забив 1 гол и сделав 4 результативные передачи.
Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группе I, набрав 18 очков. Победная серия команды составляет 6 матчей. От лидирующей сборной Бельгии подопечные Станислава Черчесова отстают на три очка.
В следующем туре сборная России на выезде сыграет с Кипром. Поединок состоится 13 октября, начало — в 19:00 мск.
|Станислав Черчесов
|Стив Кларк
|Артем Дзюба(Александр Головин)
|57′
|Магомед Оздоев(Александр Головин)
|60′
|Артем Дзюба(Мариу Фернандес, Александр Головин)
|70′
|Александр Головин(Артем Дзюба)
|84′
|1
|Маринату Гильерме
|1
|Дэвид Маршалл
|2
|Мариу Фернандес
|5
|Майкл Девлин
|13
|Федор Кудряшов
|2
|Лиам Палмер
|5
|Андрей Семенов
|3
|Эндрю Робертсон
|14
|Георгий Джикия
|4
|Чарли Малгру
|7
|Магомед Оздоев
|8
|Джон Макгинн
|17
|Александр Головин
|7
|Роберт Снодграсс
|8
|Дмитрий Баринов
|10
|Каллум Макгрегор
|21
|Алексей Ионов
79′
|6
|Джон Флек
42′81′
|10
|Ильзат Ахметов
|18
|Стюарт Армстронг
|18
|Юрий Жирков
66′
|11
|Райан Фрэйзер
68′
|6
|Денис Черышев
|20
|Райан Кристи
|22
|Артем Дзюба
86′
|9
|Оливер Берк
45′
|19
|Николай Комличенко
|19
|Лоуренс Шенкленд
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|0
|18
|Удары (всего)
|4
|5
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|1
|9
|Фолы
|4
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Якоб Кехлет(Дания)
|Боковой судья
|Хейне Серенсен(Дания)
|Боковой судья
|Даниель Нергор(Дания)