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10:11 (мск), источник: Чемпионат.com

УЕФА назвал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020

Гол полузащитника сборной России Александра Головина в ворота Шотландии в 7-м туре квалификации чемпионата Европы — 2020 был признан УЕФА моментом дня по итогам матчей четверга.

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Напомним, сборная России разгромила Шотландию со счётом 4:0, а Александр Головин отличился на 84-й минуте.

В квалификации чемпионата Европы — 2020 Александр Головин провёл 6 матчей, забив 1 гол и сделав 4 результативные передачи.

Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группе I, набрав 18 очков. Победная серия команды составляет 6 матчей. От лидирующей сборной Бельгии подопечные Станислава Черчесова отстают на три очка.

В следующем туре сборная России на выезде сыграет с Кипром. Поединок состоится 13 октября, начало — в 19:00 мск.

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Россия
4:0
Первый тайм: 0:0
Шотландия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I10.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Лужники, 65703 зрителя
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовСтив Кларк
Голы
Артем Дзюба(Александр Головин)57′
Магомед Оздоев(Александр Головин)60′
Артем Дзюба(Мариу Фернандес, Александр Головин)70′
Александр Головин(Артем Дзюба)84′
Составы команд
1Маринату Гильерме
1Дэвид Маршалл
2Мариу Фернандес
5Майкл Девлин
13Федор Кудряшов
2Лиам Палмер
5Андрей Семенов
3Эндрю Робертсон
14Георгий Джикия
4Чарли Малгру
7Магомед Оздоев
8Джон Макгинн
17Александр Головин
7Роберт Снодграсс
8Дмитрий Баринов
10Каллум Макгрегор
21Алексей Ионов
79′
6Джон Флек
42′81′
10Ильзат Ахметов
18Стюарт Армстронг
18Юрий Жирков
66′
11Райан Фрэйзер
68′
6Денис Черышев
20Райан Кристи
22Артем Дзюба
86′
9Оливер Берк
45′
19Николай Комличенко
19Лоуренс Шенкленд
Статистика
0Желтые карточки1
0Красные карточки0
6Голевые моменты0
18Удары (всего)4
5Удары в створ1
1Штанги, перекладины0
5Угловые1
9Фолы4
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяЯкоб Кехлет(Дания)
Боковой судьяХейне Серенсен(Дания)
Боковой судьяДаниель Нергор(Дания)
Обозначения
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  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Нереализованный пенальти
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  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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