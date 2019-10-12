УЕФА назвал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020

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Напомним, сборная России разгромила Шотландию со счётом 4:0, а Александр Головин отличился на 84-й минуте.

В квалификации чемпионата Европы — 2020 Александр Головин провёл 6 матчей, забив 1 гол и сделав 4 результативные передачи.

Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группе I, набрав 18 очков. Победная серия команды составляет 6 матчей. От лидирующей сборной Бельгии подопечные Станислава Черчесова отстают на три очка.