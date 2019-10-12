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11:14 (мск), источник: Чемпионат.com

В Англии хавбека «Спартака» Крала назвали лучшим игроком матча с Чехией

Британская пресса назвала полузащитника московского «Спартака» Алекса Крала лучшим игроком матча 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными Англии и Чехии.

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Источник: РИА "Новости"

Так, издание The Guardian поставило 21-летнему хавбеку красно-белых за действия во встрече 9 баллов из десяти, и это самая высокая оценка среди всех игроков, принимавших участие в матче. «Казалось, что полузащитник московского “Спартака” всегда первым успевал к мячу и действовал, как вся полузащита сборной Англии. И он почти забил», — описывает действия футболиста The Guardian.

Издание Daily Express оценило действия Крала в матче на 7 баллов из 10. Более высокую оценку не получил никакой другой участник встречи.

Чехия
2:1
Первый тайм: 1:1
Англия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа A11.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Sinobo Stadium
Главные тренеры
Ярослав ШилгавыГарет Саутгейт
Голы
Якуб Брабец9′
Харри Кейн5′
Зденек Ондрашек85′
Составы команд
1Томаш Вацлик
1Джордан Пикфорд
5Владимир Цоуфал
2Киран Триппьер
18Ян Боржил
3Дэнни Роуз
10′
3Ондржей Челустка
5Майкл Кин
4Якуб Брабец
6Харри Магуайр
8Владимир Дарида
8Джордан Хендерсон
90+2′
15Томаш Соучек
9Харри Кейн
21Алекс Крал
7Рахим Стерлинг
68′
20Лукаш Масопуст
90′
11Мэйсон Маунт
72′
17Яромир Змргал
19Росс Баркли
14Якуб Янкто
9′82′
4Деклан Райс
88′
13Ян Копиц
23Тэмми Абрахам
19Патрик Шик
65′
10Джейдон Санчо
73′
9Зденек Ондрашек
20Маркус Рэшфорд
Статистика
1Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
15Удары (всего)7
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые2
16Фолы10
0Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДамир Скомина(Словения)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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