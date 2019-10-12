В Англии хавбека «Спартака» Крала назвали лучшим игроком матча с Чехией

Так, издание The Guardian поставило 21-летнему хавбеку красно-белых за действия во встрече 9 баллов из десяти, и это самая высокая оценка среди всех игроков, принимавших участие в матче. «Казалось, что полузащитник московского “Спартака” всегда первым успевал к мячу и действовал, как вся полузащита сборной Англии. И он почти забил», — описывает действия футболиста The Guardian.