Фернандес и Баринов пропускают тренировку перед матчем с киприотами

Встреча сборных России и Кипра состоится в воскресенье в Никосии на стадион «ГСП Арена» и начнется в 19:00 мск. Российская команда занимает второе место в группе I, набрав 18 очков в пяти матчах. Для выхода в финальную стадию турнира российским футболистам достаточно набрать одно очко в трех оставшихся играх.