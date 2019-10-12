Фернандес и Баринов пропускают тренировку перед матчем с киприотами
ЕВРО-2020. Футболисты сборной России Марио Фернандес и Дмитрий Баринов пропускают тренировку перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Кипра.
ЕВРО-2020. Футболисты сборной России Марио Фернандес и Дмитрий Баринов пропускают тренировку перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Кипра.
Встреча сборных России и Кипра состоится в воскресенье в Никосии на стадион «ГСП Арена» и начнется в 19:00 мск. Российская команда занимает второе место в группе I, набрав 18 очков в пяти матчах. Для выхода в финальную стадию турнира российским футболистам достаточно набрать одно очко в трех оставшихся играх.
«Марио и Баринов под контролем врачей физиотерапевтов проходят восстановительные и медицинские процедуры в отеле, они работают по индивидуальной программе», — сообщил журналистам
Перед тренировкой 23 футболиста, вышедших на поле «ГСП Арены», поздравили с днем рождения массажиста команды Андрея Проничева.