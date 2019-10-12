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15:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черчесов против лозунгов. Кудряшов посмеялся над шуткой про Азмуна

Главный тренер Станислав Черчесов и защитник сборной России Федор Кудряшов пообщались с журналистами перед игрой с Кипром.

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— Как состояние Баринова и Мариу Фернандеса? — вопрос Черчесову.

— Оно такое же, как и перед Шотландией. Они тоже работали индивидуально. Посмотрим, что скажет медицинский штаб. Будем уже из этого исходить. Жара? Что ж, работаем в тех условиях, какие есть. В любом случае, думаю, к вечеру будет хорошая температура, не надо обращать на это внимание.

— Если не сыграет Мариу Фернандес, кто в ротации следующий?

— Ротации нет. Есть состояние на сегодняшний день.

— России достаточно набрать одно очко. Как настраиваете команду, чтобы не допустить излишней расслабленности?

— У нас свои задачи. Надо везде играть за три очка — в Шотландии, в Казахстане и так далее. Специальных слов не искали, просто профессионально готовимся к каждому сопернику. Лозунгами не пользуемся.

— Сейчас много разговоров о российском футболе. Сборная побеждает, «Зенит» в Лиге чемпионов тоже, а вот в Лиге Европы наши клубы проваливаются. Так каков уровень нашего футбола?

— Игра на игру не приходится. Только в конце можно оценить, кто как выступил. Уровень лиги? Она на шестом месте в европейском рейтинге, это достаточно высоко. Оценки сейчас я ставить не хочу, сделаем это, когда прозвучит финальный свисток в последнем матче.

— В 1997 году вы играли с Кипром как вратарь. Что помните?

— Помню, сыграли 1:1, у нас было много моментов, а нам забили со «стандарта».

— Сыграет ли Азмун? Слышали вообще про эту оговорку, как отреагировали?

— Это Кудряшову вопрос, наверное, — улыбнулся Черчесов, передав эстафету защитнику.

— Посмеялись в команде на эту тему, обсудили между собой, — сказал Кудряшов. — Добавить нечего. Хорошая шутка получилась.

— Как вам было с капитанской повязкой? — еще один вопрос Кудряшову.

— Быть капитаном — большая ответственность. И даже на небольшое время стать капитаном — огромная ответственность. Понимал, что своим примером должен показать ребятам, как биться за честь своей страны.

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