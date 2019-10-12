Черчесов против лозунгов. Кудряшов посмеялся над шуткой про Азмуна
Главный тренер Станислав Черчесов и защитник сборной России Федор Кудряшов пообщались с журналистами перед игрой с Кипром.
Главный тренер Станислав Черчесов и защитник сборной России Федор Кудряшов пообщались с журналистами перед игрой с Кипром.
— Как состояние Баринова и Мариу Фернандеса? — вопрос Черчесову.
— Оно такое же, как и перед Шотландией. Они тоже работали индивидуально. Посмотрим, что скажет медицинский штаб. Будем уже из этого исходить. Жара? Что ж, работаем в тех условиях, какие есть. В любом случае, думаю, к вечеру будет хорошая температура, не надо обращать на это внимание.
— Если не сыграет Мариу Фернандес, кто в ротации следующий?
— Ротации нет. Есть состояние на сегодняшний день.
— России достаточно набрать одно очко. Как настраиваете команду, чтобы не допустить излишней расслабленности?
— У нас свои задачи. Надо везде играть за три очка — в Шотландии, в Казахстане и так далее. Специальных слов не искали, просто профессионально готовимся к каждому сопернику. Лозунгами не пользуемся.
— Сейчас много разговоров о российском футболе. Сборная побеждает, «Зенит» в Лиге чемпионов тоже, а вот в Лиге Европы наши клубы проваливаются. Так каков уровень нашего футбола?
— Игра на игру не приходится. Только в конце можно оценить, кто как выступил. Уровень лиги? Она на шестом месте в европейском рейтинге, это достаточно высоко. Оценки сейчас я ставить не хочу, сделаем это, когда прозвучит финальный свисток в последнем матче.
— В 1997 году вы играли с Кипром как вратарь. Что помните?
— Помню, сыграли 1:1, у нас было много моментов, а нам забили со «стандарта».
— Сыграет ли Азмун? Слышали вообще про эту оговорку, как отреагировали?
— Это Кудряшову вопрос, наверное, — улыбнулся Черчесов, передав эстафету защитнику.
— Посмеялись в команде на эту тему, обсудили между собой, — сказал Кудряшов. — Добавить нечего. Хорошая шутка получилась.
— Как вам было с капитанской повязкой? — еще один вопрос Кудряшову.
— Быть капитаном — большая ответственность. И даже на небольшое время стать капитаном — огромная ответственность. Понимал, что своим примером должен показать ребятам, как биться за честь своей страны.