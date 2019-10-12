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21:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборные Грузии и Ирландии сыграли вничью в квалификации ЕВРО-2020

ЕВРО-2020. Футболисты сборных Грузии и Ирландии сыграли вничью в матче квалификационного турнира чемпионата Европы-2020.

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Встреча группы D, прошедшая в субботу в Тбилиси, завершилась со счетом 0:0.

Ирландцы лидируют в группе с 12 очками, далее идут датчане (9 очков, есть матч в запасе), швейцарцы (8, есть две игры в запасе), грузины (5) и команда Гибралтара (0).

Грузия
0:0
Первый тайм: 0:0
Ирландия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа D12.10.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Boris Paichadze
Главные тренеры
Владимир ВайссМик Маккарти
Составы команд
1Георгий Лория
23Даррен Рэндолф
2Отар Какабадзе
2Шеймус Коулман
4Гурам Кашия
4Шейн Даффи
16Джемал Табидзе
5Джон Иган
18Гиа Григалава
88′
7Мэтт Доэрти
7Джаба Канкава
6Глен Уилан
65′
8Валерий Казаишвили
11Джеймс Макклин
10Джано Ананидзе
13Джефф Хендрик
9Торнике Окриашвили
79′
14Конор Хурихэйн
90′
14Элгуджа Лобжанидзе
3Деррик Уильямс
13Отар Китейшвили
90′
12Каллум Робинсон
73′
15Георгий Абурджания
8Алан Браун
11Георгий Квилитая
73′
21Джеймс Коллинз
79′
19Леван Шенгелия
17Аарон Конноли
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
14Удары (всего)7
0Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
5Угловые3
9Фолы11
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяМарко Гвида(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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