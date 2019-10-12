Сборные Грузии и Ирландии сыграли вничью в квалификации ЕВРО-2020
ЕВРО-2020. Футболисты сборных Грузии и Ирландии сыграли вничью в матче квалификационного турнира чемпионата Европы-2020.
ЕВРО-2020. Футболисты сборных Грузии и Ирландии сыграли вничью в матче квалификационного турнира чемпионата Европы-2020.
Встреча группы D, прошедшая в субботу в Тбилиси, завершилась со счетом 0:0.
Ирландцы лидируют в группе с 12 очками, далее идут датчане (9 очков, есть матч в запасе), швейцарцы (8, есть две игры в запасе), грузины (5) и команда Гибралтара (0).
|Владимир Вайсс
|Мик Маккарти
|1
|Георгий Лория
|23
|Даррен Рэндолф
|2
|Отар Какабадзе
|2
|Шеймус Коулман
|4
|Гурам Кашия
|4
|Шейн Даффи
|16
|Джемал Табидзе
|5
|Джон Иган
|18
|Гиа Григалава
88′
|7
|Мэтт Доэрти
|7
|Джаба Канкава
|6
|Глен Уилан
65′
|8
|Валерий Казаишвили
|11
|Джеймс Макклин
|10
|Джано Ананидзе
|13
|Джефф Хендрик
|9
|Торнике Окриашвили
79′
|14
|Конор Хурихэйн
90′
|14
|Элгуджа Лобжанидзе
|3
|Деррик Уильямс
|13
|Отар Китейшвили
90′
|12
|Каллум Робинсон
73′
|15
|Георгий Абурджания
|8
|Алан Браун
|11
|Георгий Квилитая
73′
|21
|Джеймс Коллинз
79′
|19
|Леван Шенгелия
|17
|Аарон Конноли
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|7
|0
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Марко Гвида(Италия)