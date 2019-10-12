Сборные Грузии и Ирландии сыграли вничью в квалификации ЕВРО-2020

Встреча группы D, прошедшая в субботу в Тбилиси, завершилась со счетом 0:0.

Ирландцы лидируют в группе с 12 очками, далее идут датчане (9 очков, есть матч в запасе), швейцарцы (8, есть две игры в запасе), грузины (5) и команда Гибралтара (0).