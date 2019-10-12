Тренер киприотов назвал сборную России по футболу сильной и быстрой командой

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Матч сборных Кипра и России пройдет 13 октября в Никосии, начало — 19:00 мск.

«Завтра мы будем играть против сильной и быстрой команды, — сказал Шимон. — Я выражаю большое уважение главному тренеру Станиславу Черчесову, Россия играет в современный и оборонительный футбол, но думаю, что это будет последний комплимент. Наша команда хочет победы, новых высот, нам нужна поддержка каждого болельщика завтра. Мы хотим достичь результата против такой сильной команды, жду с нетерпением этого вызова для наших футболистов».

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 13.10.2019, 19:00 Кипр - Россия -

Шимон отметил, что в игре против сборной России киприоты получат ценный опыт. «Где нужно надавить, чтобы обыграть Россию? Нет сейчас столько времени, чтобы объяснять всю стратегию игру. Мы будем идти до победного, пытаться показать хороший футбол. Я уверен, что Россия будет менять свои тактические схемы, демонстрация одного и того же фильма надоедает всем», — добавил он.

Защитник сборной Кипра Андреас Каро ожидает интересной игры в воскресенье. «Завтра мы играем против очень сильной команды, но мы тоже сильны. Наши футболисты хорошо подготовлены, надеемся, что завтра будет отличная игра. Если тренер решит выпустить меня в стартовом составе, то я выложусь на максимум», — отметил футболист.