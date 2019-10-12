Около 10 тыс. билетов продано на матч отбора Евро-2020 между сборными Кипра и России

Игра пройдет 13 октября на стадионе ГСП в Никосии, который вмещает около 23 тыс. зрителей. Ранее пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров сообщил, что российскую сборную поддержат 2 тыс. болельщиков.
«Мы продали 10 тыс. билетов», — заявили в пресс-службе.
Сборной России достаточно не проиграть киприотам, чтобы досрочно выйти в финальный раунд чемпионата Европы.
В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом — сборная Казахстана (7), пятом — команда Шотландии (6), шестом — сборная Сан-Марино (0).