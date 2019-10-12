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19:10 (мск), источник: ТАСС

Около 10 тыс. билетов продано на матч отбора Евро-2020 между сборными Кипра и России

НИКОСИЯ, 12 октября. /ТАСС/. Около 10 тыс. билетов продано на матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между сборными Кипра и России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе сборной Кипра.

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Источник: Reuters

Игра пройдет 13 октября на стадионе ГСП в Никосии, который вмещает около 23 тыс. зрителей. Ранее пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров сообщил, что российскую сборную поддержат 2 тыс. болельщиков.

«Мы продали 10 тыс. билетов», — заявили в пресс-службе.

Сборной России достаточно не проиграть киприотам, чтобы досрочно выйти в финальный раунд чемпионата Европы.

В турнирной таблице группы I после семи туров россияне занимают второе место, набрав 18 очков. Бельгийцы набрали 21 очко и гарантировали себе выход в финальную стадию турнира. На третьем месте идет команда Кипра (10), четвертом — сборная Казахстана (7), пятом — команда Шотландии (6), шестом — сборная Сан-Марино (0).

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