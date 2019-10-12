Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии пропустит матч с Казахстаном
Форвард итальянского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит матч с Казахстаном в рамках отборочного цикла Евро-2020.
Форвард итальянского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит матч с Казахстаном в рамках отборочного цикла Евро-2020.
Как сообщает Football Italia, игроку разрешили пораньше присоединиться к клубу, который он пополнил в летнее окно.
Таким образом тренерский штаб сборной наградил его удачное выступление.
Ранее Лукаку оформил дубль в матче с
В списке лучших бомбардиров сборной Бельгии Лукаку идет на первом месте. Он на 21 гол опережает Бернара Ворхофа, который с 1928 по 1940 год отличился 30 раз в 60 играх.
Матч Казахстан — Бельгия пройдет 13 октября на «Астана Арене» в