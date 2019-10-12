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20:02 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии пропустит матч с Казахстаном

Форвард итальянского «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку пропустит матч с Казахстаном в рамках отборочного цикла Евро-2020.

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Источник: Reuters

Как сообщает Football Italia, игроку разрешили пораньше присоединиться к клубу, который он пополнил в летнее окно.

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа I, 13.10.2019, 16:00

Казахстан-Бельгия-

Таким образом тренерский штаб сборной наградил его удачное выступление.

Ранее Лукаку оформил дубль в матче с Сан-Марино (9:0) и помог Бельгии стать первой командой, которая вышла на Евро-2020. Всего в активе 26-летнего форварда 51 гол в 83 матчах за национальную команду.

В списке лучших бомбардиров сборной Бельгии Лукаку идет на первом месте. Он на 21 гол опережает Бернара Ворхофа, который с 1928 по 1940 год отличился 30 раз в 60 играх.

Матч Казахстан — Бельгия пройдет 13 октября на «Астана Арене» в Нур-Султане и начнется в 19:00 по столичному времени.

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