Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии пропустит матч с Казахстаном

Источник: Reuters

Как сообщает Football Italia, игроку разрешили пораньше присоединиться к клубу, который он пополнил в летнее окно.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 13.10.2019, 16:00 Казахстан - Бельгия -

Таким образом тренерский штаб сборной наградил его удачное выступление.

Ранее Лукаку оформил дубль в матче с Сан-Марино (9:0) и помог Бельгии стать первой командой, которая вышла на Евро-2020. Всего в активе 26-летнего форварда 51 гол в 83 матчах за национальную команду.

В списке лучших бомбардиров сборной Бельгии Лукаку идет на первом месте. Он на 21 гол опережает Бернара Ворхофа, который с 1928 по 1940 год отличился 30 раз в 60 играх.