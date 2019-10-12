Текущие события
Футбол. Сборные
перерыв
Тунис
Камерун
00
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Босния и Герцеговина
Финляндия
41
Футбол. Сборные
2-й тайм
Колумбия
Чили
00
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Норвегия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Мальта
Швеция
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Лихтенштейн
Армения
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Италия
Греция
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Дания
Швейцария
10
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Фарерские острова
Румыния
03
Футбол. Сборные
17:00
Гвинея
Коморские острова
01
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Грузия
Ирландия
00
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К
Чертаново
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Факел
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Луч
43
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Нижний Новгород
21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки
Мордовия
40
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Чайка
23
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Армавир
11
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
12:00
Спартак-2
Торпедо М
23
Все события
Фоторепортажи
12«Спартак» отметил юбилей Джикии пятым поражением подряд
16Карпина уже носят на руках. Главные фото победы «Ростова» над ЦСКА
20:32 (мск), источник: Vesti.kz

Российский комментатор предсказал Казахстану поражение в три мяча в матче с Бельгией

Российский комментатор Илья Казаков сделал прогноз для «Рейтинга букмекеров» на матч Казахстана с Бельгией в отборочном цикле Евро-2020.

Наверх
Источник: Reuters

Он считает, что лидер рейтинга ФИФА забьет три гола и при этом не пропустит от хозяев. Перед поездкой в Нур-Султан бельгийцы со счетом 9:0 разгромили Сан-Марино и досрочно вышли в финальную стадию Евро-2020.

«Бельгийцам предстоит пролететь от своей родины до Казахстана, который будет играть второй подряд матч дома, но вряд ли это остановит подопечных Мартинеса. Если в предыдущей игре против Сан-Марино я прогнозировал, что второй тайм будет меньше первого по забитым мячам, то здесь, с учетом перелета, я попробую предположить обратное — то, что во второй половине встречи будет забито больше голов. Безусловно, актуальные ставки — Бельгия выиграет и Казахстан не забьет, но при этом можно взять еще ставку “тотал меньше 3,5 гола”. Очень редко бывает, что команда в сдвоенном цикле, забив в одной игре целую охапку мячей, обязательно сделает тоже самое и во втором матче. Поэтому я думаю, что бельгийцы ограничатся максимум тремя мячами и не верю в то, что в этой игре будет забито голов больше».

Читайте также
Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бельгия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии пропустит матч с Казахстаном
Теплая Никосия ждет жаркой игры. Кипр и Россия готовятся к матчу
Боулинг вместо гонок: тайфун «Хагибис» сорвал Гран-при
У Медведева шестой финал подряд. Он просто невероятен
Гимнастка из США повторила рекорд по количеству наград ЧМ
Тренер киприотов назвал сборную России сильной и быстрой
Нагорный заявил, что организаторы не дали ему готовиться на ЧМ
Суд вынес скандальное решение по алиментам в деле Новосельцева
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь