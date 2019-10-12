Российский комментатор предсказал Казахстану поражение в три мяча в матче с Бельгией

«Бельгийцам предстоит пролететь от своей родины до Казахстана, который будет играть второй подряд матч дома, но вряд ли это остановит подопечных Мартинеса. Если в предыдущей игре против Сан-Марино я прогнозировал, что второй тайм будет меньше первого по забитым мячам, то здесь, с учетом перелета, я попробую предположить обратное — то, что во второй половине встречи будет забито больше голов. Безусловно, актуальные ставки — Бельгия выиграет и Казахстан не забьет, но при этом можно взять еще ставку “тотал меньше 3,5 гола”. Очень редко бывает, что команда в сдвоенном цикле, забив в одной игре целую охапку мячей, обязательно сделает тоже самое и во втором матче. Поэтому я думаю, что бельгийцы ограничатся максимум тремя мячами и не верю в то, что в этой игре будет забито голов больше».