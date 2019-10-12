Российский комментатор предсказал Казахстану поражение в три мяча в матче с Бельгией
Российский комментатор Илья Казаков сделал прогноз для «Рейтинга букмекеров» на матч Казахстана с Бельгией в отборочном цикле Евро-2020.
Российский комментатор Илья Казаков сделал прогноз для «Рейтинга букмекеров» на матч Казахстана с Бельгией в отборочном цикле Евро-2020.
Он считает, что лидер рейтинга ФИФА забьет три гола и при этом не пропустит от хозяев. Перед поездкой в
«Бельгийцам предстоит пролететь от своей родины до Казахстана, который будет играть второй подряд матч дома, но вряд ли это остановит подопечных Мартинеса. Если в предыдущей игре против