Футболисты сборной Дании обыграли швейцарцев в отборочном матче ЕВРО-2020
ЕВРО-2020. Футболисты сборной Дании обыграли команду Швейцарии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
ЕВРО-2020. Футболисты сборной Дании обыграли команду Швейцарии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Встреча группы D, прошедшая в субботу в Копенгагене, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил на 84-й минуте Юссуф Поульсен.
Сборная Дании набрала 12 очков и делит
|Оге Харейде
|Владимир Петкович
|Юссуф Поульсен
|84′
|1
|Каспер Шмайхель
|1
|Янн Зоммер
|4
|Симон Кьер
|4
|Нико Эльведи
|14
|Хенрик Дальсгор
90+2′
|5
|Мануэль Аканджи
|8
|Томас Дилэйни
|22
|Фабиан Шер
|10
|Кристиан Эриксен
|10
|Гранит Джака
|11
|Мартин Брэйтуэйт
|17
|Денис Закария
36′
|20
|Юссуф Поульсен
6′
|7
|Брель Эмболо
|21
|Андреас Корнелиус
|9
|Харис Сеферович
|6
|Андреас Кристенсен
87′
|2
|Штефан Лихтштайнер
2′68′
|13
|Матиас Йергенсен
|3
|Кевин Мбабу
|17
|Йенс Стрюгер Ларсен
80′
|13
|Рикардо Родригес
76′87′
|2
|Петер Анкерсен
|19
|Йосип Дрмич
|19
|Лассе Шене
65′
|18
|Адмир Мехмеди
83′
|23
|Пьер-Эмиль Хейбьерг
|8
|Ремо Фройлер
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Алексей Кульбаков(Беларусь)