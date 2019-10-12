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21:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты сборной Дании обыграли швейцарцев в отборочном матче ЕВРО-2020

ЕВРО-2020. Футболисты сборной Дании обыграли команду Швейцарии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

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Источник: Reuters

Встреча группы D, прошедшая в субботу в Копенгагене, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил на 84-й минуте Юссуф Поульсен.

Сборная Дании набрала 12 очков и делит первое-второе места в таблице группы с командой Ирландии. Команда Швейцарии с 8 очками осталась на третьей строчке, но имеет игру в запасе. Победа датчан лишила сборную Грузии, идущую в таблице квинтета на четвертой строчке с 5 очками в активе, шансов на выход в финальную часть ЕВРО-2020 по итогам отборочного турнира.

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1:0
Первый тайм: 0:0
Швейцария
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа D12.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Parken Stadium
Главные тренеры
Оге ХарейдеВладимир Петкович
Голы
Юссуф Поульсен84′
Составы команд
1Каспер Шмайхель
1Янн Зоммер
4Симон Кьер
4Нико Эльведи
14Хенрик Дальсгор
90+2′
5Мануэль Аканджи
8Томас Дилэйни
22Фабиан Шер
10Кристиан Эриксен
10Гранит Джака
11Мартин Брэйтуэйт
17Денис Закария
36′
20Юссуф Поульсен
6′
7Брель Эмболо
21Андреас Корнелиус
9Харис Сеферович
6Андреас Кристенсен
87′
2Штефан Лихтштайнер
2′68′
13Матиас Йергенсен
3Кевин Мбабу
17Йенс Стрюгер Ларсен
80′
13Рикардо Родригес
76′87′
2Петер Анкерсен
19Йосип Дрмич
19Лассе Шене
65′
18Адмир Мехмеди
83′
23Пьер-Эмиль Хейбьерг
8Ремо Фройлер
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)10
3Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые4
10Фолы11
1Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Кульбаков(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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