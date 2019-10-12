Футболисты сборной Дании обыграли швейцарцев в отборочном матче ЕВРО-2020

Встреча группы D, прошедшая в субботу в Копенгагене, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч забил на 84-й минуте Юссуф Поульсен.

Сборная Дании набрала 12 очков и делит первое-второе места в таблице группы с командой Ирландии. Команда Швейцарии с 8 очками осталась на третьей строчке, но имеет игру в запасе. Победа датчан лишила сборную Грузии, идущую в таблице квинтета на четвертой строчке с 5 очками в активе, шансов на выход в финальную часть ЕВРО-2020 по итогам отборочного турнира.