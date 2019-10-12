Футболисты сборной Боснии разгромили финнов в матче квалификации ЧЕ-2020
ЕВРО-2020. Футболисты сборной Боснии и Герцеговины разгромили команду Финляндии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
ЕВРО-2020. Футболисты сборной Боснии и Герцеговины разгромили команду Финляндии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Встреча группы J в Зенице завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых голы забили Изет Хайрович (29-я минута), Миралем Пьянич, оформивший дубль (37 — с пенальти, 58) и Армин Ходжич (73). У гостей отличился Йоэль Похьянпало (79).
Финны с 12 очками идут на втором месте в группе, боснийцы с 10 очками — третьи.
В другом матче дня в группе F сборная Румынии в гостях разгромила команду Фарерских островов — 3:0. С 13 очками румыны идут на втором месте в группе, сборная Фарерских островов (0 баллов) замыкает турнирную таблицу.