Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Норвегия
Испания
01
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Мальта
Швеция
04
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Лихтенштейн
Армения
11
Футбол. Чемпионат Европы
2-й тайм
Италия
Греция
20
Футбол. Сборные
20:00
Тунис
Камерун
00
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Дания
Швейцария
10
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Фарерские острова
Румыния
03
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Босния и Герцеговина
Финляндия
41
Футбол. Сборные
19:00
Колумбия
Чили
00
Футбол. Сборные
17:00
Гвинея
Коморские острова
01
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Грузия
Ирландия
00
Футбол. Первый дивизион
16:00
Авангард К
Чертаново
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нефтехимик
Факел
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Луч
43
Футбол. Первый дивизион
15:00
Ротор
Нижний Новгород
21
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки
Мордовия
40
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник
Чайка
23
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Армавир
11
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
12:00
Спартак-2
Торпедо М
23
Все события
Фоторепортажи
12«Спартак» отметил юбилей Джикии пятым поражением подряд
17Торт, рыба и музыка от Руслана Нигматуллина
21:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Футболисты сборной Боснии разгромили финнов в матче квалификации ЧЕ-2020

ЕВРО-2020. Футболисты сборной Боснии и Герцеговины разгромили команду Финляндии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

Наверх
Источник: AP 2019

Встреча группы J в Зенице завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых голы забили Изет Хайрович (29-я минута), Миралем Пьянич, оформивший дубль (37 — с пенальти, 58) и Армин Ходжич (73). У гостей отличился Йоэль Похьянпало (79).

Финны с 12 очками идут на втором месте в группе, боснийцы с 10 очками — третьи.

В другом матче дня в группе F сборная Румынии в гостях разгромила команду Фарерских островов — 3:0. С 13 очками румыны идут на втором месте в группе, сборная Фарерских островов (0 баллов) замыкает турнирную таблицу.

Читайте также
Босния и Герцеговина
НовостиМатчиСоставСтатистика
Финляндия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Американка рассказала, что есть в Москве, чего почти нет в Нью-Йорке
Самые длинные ноги мира: российская красотка променяла баскетбол на подиум
Теплая Никосия ждет жаркой игры. Кипр и Россия готовятся к матчу
Жаркая суббота в КХЛ. Поражение «Спартака», камбэк «Динамо»
У Медведева шестой финал подряд. Он просто невероятен
Гимнастка из США повторила рекорд по количеству наград ЧМ
«Ливерпуль» победил «Рейнджерс». Джеррард сыграл за обе команды
Карасев судит матч Италии и Греции в отборе ЧЕ (трансляция)
Суд вынес скандальное решение по алиментам в деле Новосельцева
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь