Футболисты сборной Боснии разгромили финнов в матче квалификации ЧЕ-2020

Источник: AP 2019

Встреча группы J в Зенице завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, у которых голы забили Изет Хайрович (29-я минута), Миралем Пьянич, оформивший дубль (37 — с пенальти, 58) и Армин Ходжич (73). У гостей отличился Йоэль Похьянпало (79).

Финны с 12 очками идут на втором месте в группе, боснийцы с 10 очками — третьи.