Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
12.10
Норвегия
Испания
11
Футбол. Чемпионат Европы
12.10
Мальта
Швеция
04
Футбол. Чемпионат Европы
12.10
Лихтенштейн
Армения
11
Футбол. Чемпионат Европы
12.10
Италия
Греция
20
Футбол. Сборные
12.10
Тунис
Камерун
00
Футбол. Чемпионат Европы
12.10
Дания
Швейцария
10
Футбол. Чемпионат Европы
12.10
Фарерские острова
Румыния
03
Футбол. Чемпионат Европы
12.10
Босния и Герцеговина
Финляндия
41
Футбол. Сборные
12.10
Колумбия
Чили
00
Футбол. Сборные
12.10
Гвинея
Коморские острова
01
Футбол. Чемпионат Европы
12.10
Грузия
Ирландия
00
Футбол. Первый дивизион
12.10
Авангард К
Чертаново
01
Футбол. Первый дивизион
12.10
Нефтехимик
Факел
10
Футбол. Первый дивизион
12.10
Текстильщик
Луч
43
Футбол. Первый дивизион
12.10
Ротор
Нижний Новгород
21
Футбол. Первый дивизион
12.10
Химки
Мордовия
40
Футбол. Первый дивизион
12.10
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
22
Футбол. Первый дивизион
12.10
Шинник
Чайка
23
Футбол. Первый дивизион
12.10
Енисей
Армавир
11
Футбол. Первый дивизион
12.10
Томь
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
12.10
Спартак-2
Торпедо М
23
Все события
Фоторепортажи
18Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы
37Эффектные Попова/Мозгов, молодые русские чемпионы, удрученный Воронов — фотообзор Finlandia Trophy
12 октября, источник: ТАСС

Сборная Италии обыграла греков и досрочно вышла на ЧЕ-2020 по футболу

ТАСС, 12 октября. Мужская сборная Италии по футболу досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года благодаря домашней победе в матче отборочного турнира над командой Греции со счетом 2:0.

Наверх

Мячи забили Жоржиньо (63-я минута, с пенальти) и Федерико Бернардески (78). Встречу обслуживала российская бригада во главе с Сергеем Карасевым. Итальянские футболисты впервые в истории сыграли в комплекте формы, в котором не было синего цвета.

Сборная Италии стала второй командой, сумевшей обеспечить себе досрочный выход на чемпионат Европы 2020 года. Ранее в четверг в финальную часть турнира пробилась команда Бельгии. Капитан сборной Италии Леонардо Бонуччи вышел на 10-е место по числу матчей за сборную (92 матча), девятое место занимает Джачинто Факкетти (94), лидером является Джанлуиджи Буффон (176).

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа J, 12.10.2019, 21:45

Италия2Греция0

В других матчах группы J сборная Боснии и Герцеговины на своем поле разгромила команду Финляндии (4:1), команда Армении на выезде сыграла вничью со сборной Лихтенштейна (1:1). После семи туров сборная Италии занимает первое место в группе J, набрав 21 очко в семи матчах, финны имеют в активе 12 баллов, однако сборная Италии опережает команду по дополнительным показателям. Армяне — третьи (10 очков). На четвертом месте идет сборная Боснии и Герцеговины (10), греки — на пятом (5 очков), команда Лихтенштейна — на шестом (2). В восьмом туре команда Италии на выезде встретится со сборной Лихтенштейна 15 октября, в тот же день греки сыграют с боснийцами.

Сборная Италии в 10-й раз сыграет на чемпионатах Европы, один раз выиграв турнир (1968), на предыдущем турнире в 2016 году итальянцы вылетели в ¼ финала, уступив немцам в серии пенальти. Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Также матчи пройдут в Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Во время загрузки произошла ошибка.
Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа F, 12.10.2019, 21:45

Норвегия1Испания1

Результаты других матчей игрового дня

В матче группы F сборная Испании на выезде сыграла вничью с командой Норвегии (1:1). В составе сборной Испании забил Сауль (47-я минута), у норвежцев на четвертой добавленной ко второму тайму минуте с пенальти отличился Джошуа Кинг. В составе сборной Испании 168-й матч провел защитник Серхио Рамос, он установил рекорд национальной команды по этому показателю, опередив голкипера Икера Касильяса, в активе которого 167 матчей.

Сборная Испании не смогла повторить рекорд по продолжительности победной серии в матчах отборочных циклов чемпионатов Европы, до этой встречи испанцы одержали 14 побед подряд в период с 2014 по 2019 год, рекорд принадлежит команде Чехии (15 побед с 1995 по 2002 год).

Впервые в истории сборной Испании в сратовом составе на матч национальной команды вышли игроки 11 разных клубов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В других матчах группы F сборная Швеции разгромила команду Мальты (4:0), а румыны обыграли сборную Фарерских островов (3:0). Сборная Испании занимает первое место в группе F, набрав 21 очков после семи матчей. Далее идут команды Швеции (14), Румынии (13), Норвегии (10), Мальты (3) и Фарерских островов (0). Для того, чтобы досрочно выйти в финальную часть чемпионата Европы, сборная Испании в следующем матче должна победить команду Швеции в гостях.

Сборная Грузии дома сыграла вничью с командой Ирландии в матче группы D (0:0), датчане дома победили швейцарцев (1:0) благодаря голу Юссуфа Поульсена на 84-й минуте. На данный момент в группе D по 12 очков в шести матчах, у швейцарцев восемь очков после пяти встреч, грузинская сборная имеет в активе пять очков (шесть матчей), сборная Гибралтара не сумела набрать турнирных баллов в пяти проведенных встречах.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Италия
2:0
Первый тайм: 0:0
Греция
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа J12.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Olimpico
Главные тренеры
Роберто МанчиниЙон ван`т Схип
Голы
Жорже Луиз Фреллу Жоржинью63′
Федерико Бернардески78′
Составы команд
21Джанлуиджи Доннарумма
12Александрос Пасхалакис
2Данило Д`Амброзио
2Михалис Бакакис
7Леонардо Спинаццола
3Костантинос Стафилидис
15Франческо Ачерби
5Димитриос Сиовас
19Леонардо Бонуччи
8Хосе Карлуш Гонсалвеш Зека
6Марко Верратти
17Пантелис Хатзидиакос
14′
8Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
18Димитриос Лимниос
10Лоренцо Инсинье
21Димитриос Курбелис
18Николо Барелла
87′
6Андреас Бухалакис
62′75′
16Николо Дзаньоло
22Димитриос Яннулис
14Федерико Кьеза
39′
14Анастасиос Бакасетас
80′
20Федерико Бернардески
20Петрос Манталос
17Чиро Иммобиле
79′
9Эфтимис Кулурис
27′67′
9Андреа Белотти
11Анастасиос Донис
Статистика
0Желтые карточки3
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
20Удары (всего)9
4Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
8Угловые4
9Фолы11
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяСергей Карасев(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Италия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Греция
НовостиМатчиСоставСтатистика
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гадалка обманула Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Комплимент для Черчесова: россияне могут оформить выход на Евро
Италия уже на Евро, испанцы — пока нет: итоги матчей субботы
Свет российских звезд: кто разорвет НХЛ в этом сезоне
Жаркая суббота в КХЛ. Поражение «Спартака», камбэк «Динамо»
«Ливерпуль» победил «Рейнджерс». Джеррард сыграл за обе команды
У Медведева шестой финал подряд. Он просто невероятен
Суд вынес скандальное решение по алиментам в деле Новосельцева
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь