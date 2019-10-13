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00:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборные Норвегии и Испании сыграли вничью в отборочном матче ЕВРО-2020

ЕВРО-2020. Футболисты сборной Норвегии вырвали ничью в матче с командой Испании в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.

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Источник: Reuters

Встреча группы F, прошедшая в субботу в Осло, завершилась со счетом 1:1. Испанцы вышли вперед на 47-й минуте благодаря голу Сауля Ньигеса, норвежцы отыгрались на четвертой минуте компенсированного времени — Джошуа Кинг реализовал пенальти.

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В другом матче группы сборная Швеции со счетом 4:0 разгромила на выезде команду Мальты. У победителей дубль оформил Себастьян Ларссон (58 и 71), забивший оба мяча с пенальти. Также отличился Маркус Даниэльссон (11), а еще один мяч в свои ворота срезал мальтиец Андре Агиус (66).

Сборная Испания потеряла первые очки в нынешнем отборочном цикле, но продолжает лидировать в таблице группы F, имея в активе 19 баллов. Второе место занимает команда Швеции (14 очков), третьей идет сборная Румынии (13), а четвертой — сборная Норвегии (10). Команда Мальты занимает пятое место (3), а замыкает таблицу группы сборная Фарерских островов, проигравшая все матчи.

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1:1
Первый тайм: 0:0
Испания
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа F12.10.2019, 21:45 (МСК UTC+3)Ullevaal
Главные тренеры
Ларс ЛагербекРоберт Морено
Голы
Джошуа Кинг90+4′
Ньигес Сауль47′
Составы команд
1Руне Ярстейн
13Кепа Аррисабалага
90+3′
14Омар Эль-Абделлауи
22Гонсалес Хесус Навас
2Хайтам Алеесами
3Рауль Альбиоль
3Кристоффер Айер
15Серхио Рамос
81′
18Уле Сельнес
17Фабиан Руис
81′
15Сандер Берге
8Ньигес Сауль
7Джошуа Кинг
42′
5Серхио Бускетс
61′
20Мартин Эдегор
19Морено Родриго
35′
6Ховард Нордтвейт
30′
14Хуан Бернат
88′
5Эвен Ховланд
4Иньиго Мартинес
8Стефан Йохансен
63′
21Микель Оярсабаль
78′
9Александр Серлот
16Родриго Эрнандес
19Маркус Хенриксен
83′
6Дани Себальос
64′
21Бьерн Йонсен
20Санти Касорла
Статистика
1Желтые карточки5
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
9Удары (всего)14
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
6Угловые3
6Фолы7
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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