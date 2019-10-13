Сборные Норвегии и Испании сыграли вничью в отборочном матче ЕВРО-2020

Источник: Reuters

Встреча группы F, прошедшая в субботу в Осло, завершилась со счетом 1:1. Испанцы вышли вперед на 47-й минуте благодаря голу Сауля Ньигеса, норвежцы отыгрались на четвертой минуте компенсированного времени — Джошуа Кинг реализовал пенальти.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vP6SXqVspDc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче группы сборная Швеции со счетом 4:0 разгромила на выезде команду Мальты. У победителей дубль оформил Себастьян Ларссон (58 и 71), забивший оба мяча с пенальти. Также отличился Маркус Даниэльссон (11), а еще один мяч в свои ворота срезал мальтиец Андре Агиус (66).

Сборная Испания потеряла первые очки в нынешнем отборочном цикле, но продолжает лидировать в таблице группы F, имея в активе 19 баллов. Второе место занимает команда Швеции (14 очков), третьей идет сборная Румынии (13), а четвертой — сборная Норвегии (10). Команда Мальты занимает пятое место (3), а замыкает таблицу группы сборная Фарерских островов, проигравшая все матчи.