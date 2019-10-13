Сборные Норвегии и Испании сыграли вничью в отборочном матче ЕВРО-2020
ЕВРО-2020. Футболисты сборной Норвегии вырвали ничью в матче с командой Испании в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
ЕВРО-2020. Футболисты сборной Норвегии вырвали ничью в матче с командой Испании в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Встреча группы F, прошедшая в субботу в Осло, завершилась со счетом 1:1. Испанцы вышли вперед на 47-й минуте благодаря голу Сауля Ньигеса, норвежцы отыгрались на четвертой минуте компенсированного времени — Джошуа Кинг реализовал пенальти.
В другом матче группы сборная Швеции со счетом 4:0 разгромила на выезде команду Мальты. У победителей дубль оформил Себастьян Ларссон (58 и 71), забивший оба мяча с пенальти. Также отличился Маркус Даниэльссон (11), а еще один мяч в свои ворота срезал мальтиец Андре Агиус (66).
Сборная Испания потеряла первые очки в нынешнем отборочном цикле, но продолжает лидировать в таблице группы F, имея в активе 19 баллов. Второе место занимает команда Швеции (14 очков), третьей идет сборная Румынии (13), а четвертой — сборная Норвегии (10). Команда Мальты занимает пятое место (3), а замыкает таблицу группы сборная Фарерских островов, проигравшая все матчи.
|Ларс Лагербек
|Роберт Морено
|Джошуа Кинг
|90+4′
|Ньигес Сауль
|47′
|1
|Руне Ярстейн
|13
|Кепа Аррисабалага
90+3′
|14
|Омар Эль-Абделлауи
|22
|Гонсалес Хесус Навас
|2
|Хайтам Алеесами
|3
|Рауль Альбиоль
|3
|Кристоффер Айер
|15
|Серхио Рамос
81′
|18
|Уле Сельнес
|17
|Фабиан Руис
81′
|15
|Сандер Берге
|8
|Ньигес Сауль
|7
|Джошуа Кинг
42′
|5
|Серхио Бускетс
61′
|20
|Мартин Эдегор
|19
|Морено Родриго
35′
|6
|Ховард Нордтвейт
30′
|14
|Хуан Бернат
88′
|5
|Эвен Ховланд
|4
|Иньиго Мартинес
|8
|Стефан Йохансен
63′
|21
|Микель Оярсабаль
78′
|9
|Александр Серлот
|16
|Родриго Эрнандес
|19
|Маркус Хенриксен
83′
|6
|Дани Себальос
64′
|21
|Бьерн Йонсен
|20
|Санти Касорла
|1
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|3
|6
|Фолы
|7
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)