Комплимент для Черчесова: россияне на Кипре могут оформить выход на ЕВРО

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Встреча состоится в Никосии и начнется в 19:00 мск.

После семи игр российская сборная, набрав 18 очков, занимает в группе I второе место. От лидирующих бельгийцев, уже гарантировавших себе участие в ЕВРО-2020, команду Станислава Черчесова отделяют три балла. Сборная Кипра расположилась на третьей строчке, имея в активе 10 очков.

Футбол Евро-2020. Отборочные Группа I, 13.10.2019, 19:00 Кипр - Россия -

ОТЛОЖЕННЫЙ ПРАЗДНИК

Воскресный матч мог иметь статус товарищеского или, как говорит главный тренер сборной России Станислав Черчесов, контрольного. В предыдущем туре киприоты, на счету которых было семь очков, к 73-й минуте уступали сборной Казахстана, но в оставшееся время смогли забить дважды и победили (2:1), сохранив интригу в борьбе за путевку на ЕВРО-2020 до очного матча с россиянами.

Теперь команда Черчесова может решить задачу уже в Никосии: россиянам достаточно набрать одно очко, чтобы вслед за сборной Бельгии стать участником финальной стадии чемпионата Европы. Команда Кипра никогда не добивалась серьезных успехов на международной арене, оставаясь крепким середняком, способным попортить нервы фаворитам. Так настраивает своих игроков и главный тренер киприотов Ран Бен-Шимон.

«Мы будем играть против сильного и быстрого соперника, агрессивного. Я очень жду этого матча, хочу посмотреть, на что способны футболисты. У сборной Кипра есть определенная цель на каждый матч. На данном этапе я не смотрю, что эта игра будет некоей контрольной, учитывая турнирное положение, несмотря на то, что России достаточно набрать одно очко в оставшихся матчах. Мы смотрим, как можем улучшить нашу игру, что можем сделать на будущее», — сказал Бен-Шимон журналистам.

На клубном уровне самый свежий пример, что кипрский футбол недооценивать нельзя, — АЕК из Ларнаки. Летом 2017 года эта команда по сумме двух матчей выбила из квалификации Лиги Европы московский «Спартак».

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УЧАСТИЕ ФЕРНАНДЕСА И БАРИНОВА ПОД ВОПРОСОМ

В победном матче с шотландцами (4:0) некоторые игроки сборной России получили повреждения. Пресс-служба национальной команды не уточнила имен футболистов, отметив, что «они имеют незначительные проблемы со здоровьем, связанные с опорно-двигательным аппаратом нижних конечностей».

Во время субботней тренировки стало известно, что защитник Марио Фернандес и полузащитник Дмитрий Баринов работали по индивидуальной программе и под контролем врачей физиотерапевтов проходили восстановительные и медицинские процедуры в отеле.

«Состояние футболистов (Фернандеса и Баринова) такое же, как было и перед игрой с Шотландией. Там они тренировались индивидуально. Сегодня ждем, что скажет наш медицинский штаб. От этого будем исходить», — ответил Черчесов на вопрос о здоровье игроков.

Тренировка прошла под палящим солнцем. Команда вышла на поле стадиона «ГСП Арены» в 12:00, когда температура воздуха была в районе 30 градусов. По словам Черчесова, это не стало проблемой, а к вечеру воскресенья погодные условия будут подходящими для игры. Также тренер отметил хорошее состояние газона.

В первой игре против сборной Кипра в июне россияне победили с минимальным счетом. Единственный гол в Нижнем Новгороде забил Алексей Ионов. «Тренерский штаб нам подскажет, на что обратить внимание. С учетом первой игры сделаем для себя выводы. Игра будет такой же тяжелой, как и первая. Надеюсь, в плане результата выполним все поставленные задачи», — рассказал защитник сборной России Федор Кудряшов журналистам.

«Очень уважаю тренера сборной России Станислава Черчесова, но сегодня будет последний комплимент для них. Наша сборная становится сильнее, игроки хотят побеждать и выходить на ЕВРО. Посмотрим, что получится», — отметил Бен-Шимон.