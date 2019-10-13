У Манчини все еще проблемы, но Италия уже на Евро. Испанцы — пока нет: помешал странный пенальти
Итоги субботы.
Итоги субботы.
Италия — официально на Евро. Но у Манчини все еще немало проблем.
Вслед за Бельгией путевку на Евро забронировали себе и итальянцы. Семь из семи побед в отборе — крутейший результат. Неожиданно для болельщиков «Зенита»: Роберто Манчини и правда красавец.
Но к «старой синьоре» не меньше вопросов, чем после провальной квалификации на ЧМ-2018. Прежде всего, у «скуадры» не было соперников по группе — Босния выдает один из худших отборов в истории. При всем уважении, но Армению, Лихтенштейн, Финляндию и нынешнюю Грецию серьезными соперниками вряд ли
В последнем матче Италия победила 2:0, но создала минимум моментов у чужих ворот.
Все решили два гола, первый — после глупой игры рукой в своей штрафной защитника греков, пенальти, назначенного Сергеем Карасевым, и фирменного исполнения Жоржиньо с прискоком. Второй — после дальнего удара Бернардески.
Голы: Жоржиньо, 63 (пен); Бернардески, 78.
Положение команд в группе J: Италия — 21 очко (7 матчей); 2. Финляндия — 12 (7); 3. Армения — 10 (7); 4. Босния и Герцеговина — 10 (7); 5. Греция — 5 (7). 6. Лихтенштейн — 2 (7).
Тренер испанцев Роберт Морено выпустил 11 игроков из 11 разных клубов — «Челси», «Валенсия», «Реал» Мадрид, «ПСЖ», «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Реал Сосьедад», «Севилья», «Наполи», «Вильярреал». Такое случилось впервые за 99 лет!
Особенным был матч для представителя «Мадрида»: Серхио Рамос в 168-й раз вышел в составе сборной и превзошел рекорд Икера Касильяса.
И заслужил поздравление от Дэвида Бекхэма из Китая. Частично на испанском!
В День Испании команда Роберта Морено не порадовала страну: Норвегия с Мартином Эдегором в составе выглядела не сильно хуже. Вскоре после перерыва гости повели — издали точно пробил Сауль.
Для квалификации на Евро этого было достаточно, но на четвертой добавленной минуте Норвегия отыгралась. Кепа (привыкайте, что основной вратарь сборной Испании именно он — Де Хеа играл только с Фарерами) жестко обошелся на выходе с Элабделлауи, и Майклу Оливеру показалось, что это тянет на фол. Хотя после этого атака продолжилась, и норвежцы пробили мимо.
Джошуа Кинг сравнял счет. Испания отложила решение вопроса с путевкой до следующего раза — из Норвегии она перемещается в Швецию, где сыграет 15 октября.
Норвежцы еще могут зацепиться за вторую строчку, но имеют шансы пройти на Евро и через Лигу наций — там у нее в соперниках Финляндия, Шотландия и Сербия.
Гол: Кинг, 90+4 (пенальти) — Сауль, 47.