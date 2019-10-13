Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
12.10
Норвегия
Испания
11
Футбол. Чемпионат Европы
12.10
Мальта
Швеция
04
Футбол. Чемпионат Европы
12.10
Лихтенштейн
Армения
11
Футбол. Чемпионат Европы
12.10
Италия
Греция
20
Футбол. Сборные
12.10
Тунис
Камерун
00
Футбол. Чемпионат Европы
12.10
Дания
Швейцария
10
Футбол. Чемпионат Европы
12.10
Фарерские острова
Румыния
03
Футбол. Чемпионат Европы
12.10
Босния и Герцеговина
Финляндия
41
Футбол. Сборные
12.10
Колумбия
Чили
00
Футбол. Сборные
12.10
Гвинея
Коморские острова
01
Футбол. Чемпионат Европы
12.10
Грузия
Ирландия
00
Футбол. Первый дивизион
12.10
Авангард К
Чертаново
01
Футбол. Первый дивизион
12.10
Нефтехимик
Факел
10
Футбол. Первый дивизион
12.10
Текстильщик
Луч
43
Футбол. Первый дивизион
12.10
Ротор
Нижний Новгород
21
Футбол. Первый дивизион
12.10
Химки
Мордовия
40
Футбол. Первый дивизион
12.10
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
22
Футбол. Первый дивизион
12.10
Шинник
Чайка
23
Футбол. Первый дивизион
12.10
Енисей
Армавир
11
Футбол. Первый дивизион
12.10
Томь
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
12.10
Спартак-2
Торпедо М
23
Все события
Фоторепортажи
18Кокорин и Мамаев: 11 лет дружбы
37Эффектные Попова/Мозгов, молодые русские чемпионы, удрученный Воронов — фотообзор Finlandia Trophy
01:00 (мск), источник: Sport24

У Манчини все еще проблемы, но Италия уже на Евро. Испанцы — пока нет: помешал странный пенальти

Итоги субботы.

Наверх

Италия — официально на Евро. Но у Манчини все еще немало проблем.

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа J, 12.10.2019, 21:45

Италия2Греция0

Вслед за Бельгией путевку на Евро забронировали себе и итальянцы. Семь из семи побед в отборе — крутейший результат. Неожиданно для болельщиков «Зенита»: Роберто Манчини и правда красавец.

Но к «старой синьоре» не меньше вопросов, чем после провальной квалификации на ЧМ-2018. Прежде всего, у «скуадры» не было соперников по группе — Босния выдает один из худших отборов в истории. При всем уважении, но Армению, Лихтенштейн, Финляндию и нынешнюю Грецию серьезными соперниками вряд ли кто-то назовет.

В последнем матче Италия победила 2:0, но создала минимум моментов у чужих ворот.

Все решили два гола, первый — после глупой игры рукой в своей штрафной защитника греков, пенальти, назначенного Сергеем Карасевым, и фирменного исполнения Жоржиньо с прискоком. Второй — после дальнего удара Бернардески.

Стопроцентный результат в группе — правда достойно, но нынешняя Италия слишком зависит от формы лидеров и неизвестно, какой эта команда предстанет в матче против более серьезных соперников. А пока — поздравления Манчини и его команде.

Голы: Жоржиньо, 63 (пен); Бернардески, 78.

Положение команд в группе J: Италия — 21 очко (7 матчей); 2. Финляндия — 12 (7); 3. Армения — 10 (7); 4. Босния и Герцеговина — 10 (7); 5. Греция — 5 (7). 6. Лихтенштейн — 2 (7).

  • Италия попадет в группу А, где минимум дважды сыграет в Риме, в том числе матч открытия 12 июня.
  • Армения могла вырваться на второе место после разгрома Финляндии от Боснии. Но упустила победу в Лихтенштейне из-за ошибки вратаря Арама Айрапетяна.
Во время загрузки произошла ошибка.

Испанцы были в минуте от выхода. Слетели из-за странного пенальти, но Норвегия была не хуже

Источник: Reuters

Тренер испанцев Роберт Морено выпустил 11 игроков из 11 разных клубов — «Челси», «Валенсия», «Реал» Мадрид, «ПСЖ», «Арсенал», «Атлетико», «Барселона», «Реал Сосьедад», «Севилья», «Наполи», «Вильярреал». Такое случилось впервые за 99 лет!

Во время загрузки произошла ошибка.

Особенным был матч для представителя «Мадрида»: Серхио Рамос в 168-й раз вышел в составе сборной и превзошел рекорд Икера Касильяса.

Во время загрузки произошла ошибка.

И заслужил поздравление от Дэвида Бекхэма из Китая. Частично на испанском!

Во время загрузки произошла ошибка.

В День Испании команда Роберта Морено не порадовала страну: Норвегия с Мартином Эдегором в составе выглядела не сильно хуже. Вскоре после перерыва гости повели — издали точно пробил Сауль.

Футбол

Евро-2020. Отборочные
Группа F, 12.10.2019, 21:45

Норвегия1Испания1

Для квалификации на Евро этого было достаточно, но на четвертой добавленной минуте Норвегия отыгралась. Кепа (привыкайте, что основной вратарь сборной Испании именно он — Де Хеа играл только с Фарерами) жестко обошелся на выходе с Элабделлауи, и Майклу Оливеру показалось, что это тянет на фол. Хотя после этого атака продолжилась, и норвежцы пробили мимо.

Джошуа Кинг сравнял счет. Испания отложила решение вопроса с путевкой до следующего раза — из Норвегии она перемещается в Швецию, где сыграет 15 октября.

Норвежцы еще могут зацепиться за вторую строчку, но имеют шансы пройти на Евро и через Лигу наций — там у нее в соперниках Финляндия, Шотландия и Сербия.

Гол: Кинг, 90+4 (пенальти) — Сауль, 47.

  • Кроме Карасева работал вечером субботы и другой российский арбитр Сергей Иванов. В матче Мальта — Швеция (0:4) он назначил аж два пенальти, в том числе за фол на Андреасе Гранквисте.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Евро-2020. Отборочные
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Бомбическая красотка из UFC: недавно родила, но сохранила шикарную фигуру и снова будет драться
Самая желанная спортсменка России похвасталась шикарной фигурой в купальнике. Повезло же ее парню!
Комплимент для Черчесова: россияне могут оформить выход на Евро
Свет российских звезд: кто разорвет НХЛ в этом сезоне
Жаркая суббота в КХЛ. Поражение «Спартака», камбэк «Динамо»
«Ливерпуль» победил «Рейнджерс». Джеррард сыграл за обе команды
У Медведева шестой финал подряд. Он просто невероятен
Суд вынес скандальное решение по алиментам в деле Новосельцева
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь