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13:08 (мск), источник: Vesti.kz

Три футболиста сборной Казахстана не сыграют против Бельгии

Три игрока национальной сборной Казахстана по футболу не смогут принять участие в матче квалификации чемпионата Европы-2020 против сборной Бельгии, сообщается на сайте КФФ.

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Полузащитник Бахтиер Зайнутдинов по причине травмы отбыл в расположение своего клуба, защитник Темирлан Ерланов не сможет помочь команде из-за болезни.

Также игру из-за перебора желтых карточек пропустит полузащитник Исламбек Куат, но футболист находится в расположении команды.

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