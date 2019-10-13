Три футболиста сборной Казахстана не сыграют против Бельгии
Три игрока национальной сборной Казахстана по футболу не смогут принять участие в матче квалификации чемпионата Европы-2020 против сборной Бельгии, сообщается на сайте КФФ.
Три игрока национальной сборной Казахстана по футболу не смогут принять участие в матче квалификации чемпионата Европы-2020 против сборной Бельгии, сообщается на сайте КФФ.
Полузащитник Бахтиер Зайнутдинов по причине травмы отбыл в расположение своего клуба, защитник Темирлан Ерланов не сможет помочь команде
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