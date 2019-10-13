Сборная России провела разминку в отеле перед матчем с Кипром

Матч отборочного турнира Евро-2020 Кипр — Россия состоится сегодня, 13 октября, на стадионе «ГСП» в Никосии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Напомним, сборная России в турнирной таблице группы I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года занимает 2-е место. В активе команды 18 очков после 7 матчей. Для выхода в финальную часть турнира подопечным Станислава Черчесова достаточно не проиграть Кипру в предстоящем матче.