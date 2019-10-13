Казахстан проиграл лучшей сборной мира в отборе на Евро-2020

Источник: Vesti.kz

Матч прошел на стадионе «Астана Арена» и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. По мячу было забито в каждом тайме.

Бельгийцы открыли счет на 21-й минуте. Деннис Прат прострелил с фланга в штрафную, где Миши Батшуайи опередил казахстанского защитника и в касание переправил мяч в ворота.

При этом и казахстанцы не отсиживались в обороне и создали пару атак. В одной из них Максим Федин едва не убежал на рандеву с голкипером Тибо Куртуа, но бельгийские защитники успели накрыть его на подходе к штрафной и помешали казахстанцу нанести точный удар.

В начале второго тайма (53-я) бельгийцы удвоили преимущество. Эден Азар с центра забросил на флаг, где Тома Минье первым касанием обработал мяч, а вторым точно пробил в дальний угол.

На 73-й минуте бельгийцы едва не забили третий, но удар Торгана Азара в подкате в последний момент заблокировал защитник. Спустя шесть минут подопечные Михала Билека создали по-настоящему опасный момент у ворот Куртуа — после дальнего заброса Ян Вороговский оказался в чужой штрафной, первым касанием принял мяч, а вторым пробил выше ворот.

На 82-й минуте хозяева получили право на опасный штрафной, но Куртуа справился с ударом Бауыржана Исламхана.

Благодаря этой победе бельгийцы с 24 очками закрепились на первом месте в группе, тогда как в активе казахстанской сборной остались семь баллов и четвертая строчка.