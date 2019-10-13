Казахстан проиграл лучшей сборной мира в отборе на Евро-2020
Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от команды Бельгии в отборочном турнире к чемпионату Европы-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от команды Бельгии в отборочном турнире к чемпионату Европы-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч прошел на стадионе «Астана Арена» и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. По мячу было забито в каждом тайме.
Бельгийцы открыли счет на 21-й минуте. Деннис Прат прострелил с фланга в штрафную, где Миши Батшуайи опередил казахстанского защитника и в касание переправил мяч в ворота.
При этом и казахстанцы не отсиживались в обороне и создали пару атак. В одной из них Максим Федин едва не убежал на рандеву с голкипером Тибо Куртуа, но бельгийские защитники успели накрыть его на подходе к штрафной и помешали казахстанцу нанести точный удар.
В начале второго тайма (53-я) бельгийцы удвоили преимущество. Эден Азар с центра забросил на флаг, где Тома Минье первым касанием обработал мяч, а вторым точно пробил в дальний угол.
На 73-й минуте бельгийцы едва не забили третий, но удар Торгана Азара в подкате в последний момент заблокировал защитник. Спустя шесть минут подопечные Михала Билека создали
На 82-й минуте хозяева получили право на опасный штрафной, но Куртуа справился с ударом Бауыржана Исламхана.
Благодаря этой победе бельгийцы с 24 очками закрепились на первом месте в группе, тогда как в активе казахстанской сборной остались семь баллов и четвертая строчка.
В июне Казахстан уступил в Брюсселе 0:3. Добавим, что сборная Бельгии возглавляет рейтинг ФИФА, тогда Казахстан располагается на 116-й строчке.
|Михал Билек
|Роберто Мартинес
|Миши Батшуайи
|21′
|Тома Менье
|53′
|12
|Дмитрий Непогодов
|1
|Тибо Куртуа
|2
|Сергей Малый
58′
|2
|Тоби Алдервейрелд
|6
|Айбол Абикен
90+2′
|5
|Ян Фертонген
|15
|Александр Марочкин
|15
|Тома Менье
|18
|Дмитрий Шомко
|6
|Аксель Витсель
82′
|21
|Абзал Бейсебеков
83′
|16
|Торган Азар
|23
|Олжас Керимжанов
|19
|Деннис Прат
|9
|Бауыржан I Исламхан
|10
|Эден Азар
|16
|Гафуржан Суюмбаев
61′
|3
|Томас Фермален
90′
|11
|Ян Вороговский
|4
|Брандон Мехеле
|10
|Георгий Жуков
36′84′
|14
|Дрис Мертенс
78′
|13
|Тохтар Жангылышбай
|11
|Янник Феррейра-Карраско
|20
|Максим Федин
71′
|23
|Миши Батшуайи
11′78′
|14
|Юрий Перцух
|9
|Кристиан Бентеке
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Гедиминас Мажейка(Литва)