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18:07 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан проиграл лучшей сборной мира в отборе на Евро-2020

Сборная Казахстана по футболу потерпела поражение от команды Бельгии в отборочном турнире к чемпионату Европы-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

Матч прошел на стадионе «Астана Арена» и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей. По мячу было забито в каждом тайме.

Бельгийцы открыли счет на 21-й минуте. Деннис Прат прострелил с фланга в штрафную, где Миши Батшуайи опередил казахстанского защитника и в касание переправил мяч в ворота.

При этом и казахстанцы не отсиживались в обороне и создали пару атак. В одной из них Максим Федин едва не убежал на рандеву с голкипером Тибо Куртуа, но бельгийские защитники успели накрыть его на подходе к штрафной и помешали казахстанцу нанести точный удар.

Во время загрузки произошла ошибка.

В начале второго тайма (53-я) бельгийцы удвоили преимущество. Эден Азар с центра забросил на флаг, где Тома Минье первым касанием обработал мяч, а вторым точно пробил в дальний угол.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 73-й минуте бельгийцы едва не забили третий, но удар Торгана Азара в подкате в последний момент заблокировал защитник. Спустя шесть минут подопечные Михала Билека создали по-настоящему опасный момент у ворот Куртуа — после дальнего заброса Ян Вороговский оказался в чужой штрафной, первым касанием принял мяч, а вторым пробил выше ворот.

На 82-й минуте хозяева получили право на опасный штрафной, но Куртуа справился с ударом Бауыржана Исламхана.

Благодаря этой победе бельгийцы с 24 очками закрепились на первом месте в группе, тогда как в активе казахстанской сборной остались семь баллов и четвертая строчка.

В июне Казахстан уступил в Брюсселе 0:3. Добавим, что сборная Бельгии возглавляет рейтинг ФИФА, тогда Казахстан располагается на 116-й строчке.

Казахстан
0:2
Первый тайм: 0:1
Бельгия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I13.10.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Михал БилекРоберто Мартинес
Голы
Миши Батшуайи21′
Тома Менье53′
Составы команд
12Дмитрий Непогодов
1Тибо Куртуа
2Сергей Малый
58′
2Тоби Алдервейрелд
6Айбол Абикен
90+2′
5Ян Фертонген
15Александр Марочкин
15Тома Менье
18Дмитрий Шомко
6Аксель Витсель
82′
21Абзал Бейсебеков
83′
16Торган Азар
23Олжас Керимжанов
19Деннис Прат
9Бауыржан I Исламхан
10Эден Азар
16Гафуржан Суюмбаев
61′
3Томас Фермален
90′
11Ян Вороговский
4Брандон Мехеле
10Георгий Жуков
36′84′
14Дрис Мертенс
78′
13Тохтар Жангылышбай
11Янник Феррейра-Карраско
20Максим Федин
71′
23Миши Батшуайи
11′78′
14Юрий Перцух
9Кристиан Бентеке
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)10
1Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
1Угловые3
12Фолы11
3Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяГедиминас Мажейка(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
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