Дзюба, Черышев и Головин — в стартовом составе сборной России

Матч группе I состоится в Никосии в воскресенье и начнется в 19:00 мск.

После семи игр российская сборная, набрав 18 очков, занимает в группе I второе место. От лидирующих бельгийцев, уже гарантировавших себе участие в ЕВРО-2020, команду Станислава Черчесова отделяют три балла. Таким образом, по итогам матча с киприотами россияне могут гарантировать себе выход в финальную часть ЕВРО-2020.