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18:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дзюба, Черышев и Головин — в стартовом составе сборной России

ЕВРО-2020. Артем Дзюба, Денис Черышев и Александр Головин выйдут в стартовом составе сборной России по футболу в матче отборочного цикла чемпионата Европы-2020 против команды Кипра, сообщается на сайте УЕФА.

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Источник: Спорт РИА Новости

Матч группе I состоится в Никосии в воскресенье и начнется в 19:00 мск.

Стартовый состав сборной России выглядит следующим образом: Гилерме (вратарь), Андрей Семенов, Денис Черышев, Магомед Оздоев, Ильзат Ахметов, Федор Кудряшов, Георгий Джикия, Александр Головин, Алексей Ионов, Артем Дзюба, Сергей Петров.

У киприотов на поле с первых минут появятся: Константинос Панайи, Николас Янну, Гиоргос Меркис, Михалис Янну, Такис Захариу, Хамбос Кириаку, Яннис Кусулос, Матья Шполярич, Костакис Артиматас, Костас Лаифис, Яннис Кости.

После семи игр российская сборная, набрав 18 очков, занимает в группе I второе место. От лидирующих бельгийцев, уже гарантировавших себе участие в ЕВРО-2020, команду Станислава Черчесова отделяют три балла. Таким образом, по итогам матча с киприотами россияне могут гарантировать себе выход в финальную часть ЕВРО-2020.

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