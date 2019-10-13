«Выделю Исламхана и Жукова»: тренер сборной Бельгии — о Казахстане и Билеке в отборе на Евро-2020

Источник: Vesti.kz

Бельгийские футболисты выиграли со счетом 2:0. Голами отметились Миши Батшуайи и Тома Минье.

— Чем вы сегодня довольны?

— Мы вторую игру играем за неделю. Я счастлив и доволен своими. Их подходу к матчу. Вчера у нас была хорошая тренировка. В первом тайме мы хорошо оборонялись — не давали сопернику создавать моменты. Во втором тайме мы хорошо атаковали и также играли в обороне. Мы создали четыре-пять голевых моментов, но забили только один гол. Я доволен талантом моих игроков, и их желанием постоянно побеждать. Мы одержали восьмую победу подряд, чего не было ранее.

— Довольны ли игрой Денниса Прата?

— Он был одним из лучших в составе. Поучаствовал в забитом мяче. Выделил его связку с Витселем. Выделил бы и других игроков — Миши Батшуайи, Кастанья, Тома Минье и других.

— Довольны вы игрой Батшуайи, ведь он мало играет за «Челси»?

— Да, я бы хотел, чтобы играл чаще за «Челси». Чтобы он чаще получал игровую практику. У него высокий КПД за национальную сборную. Он много забивает. Я с ним говорил о клубе — ему нравится в «Челси».

— Добро пожаловать в Казахстан! За счет чего удалось активизировать команду во втором тайме, ведь в первом был всего один голевой момент и он завершился голом?

— Спасибо вам за теплые слова. Мы очень хорошо себя чувствуем в Казахстане. Нас очень хорошо приняли в вашей стране. Это замечательный опыт для нас. Да, нам потребовалось время, чтобы привыкнуть к полю. Мы не часто играем на искусственном покрытии. Тут другое движение мяча. Но я думаю, мы хорошо справились. В первом тайме наша задача была не пропустить гол. Мы должны были привыкнуть к полю, адаптироваться, а затем уже наращивать свое преимущество. В целом, я доволен нашей игрой.

— На сколько вы довольны Торганом Азаром?

— У него есть своя роль и он с ней справился. Он должен был себя проявить в центре поля. Он хорошо проявил себя против Кипра и России. Также скажу пару слов про Насера Шадли. У него есть хороший опыт на клубном уровне. Играл он и на чемпионате мира. Скажу так, что у нас четыре-пять игроков, которые выросли за последнее время в национальной сборной.

— Скажите, повлияла ли атмосфера на стадиона на ход матча? И кто из казахстанских футболистов доставил вам наибольшие проблемы?

— Для нас визит в вашу страну, это великолепный опыт. В молодом городе Нур-Султан, которому около 20 лет. Поддержка болельщиков давала дополнительные силы. Они с душой болели. Выделю и вашего тренера Михала Билека, который сумел создать хорошо организованную команду, а этого непросто добиться, если ты тренируешь сборную, то не часто встречаешься с футболистами.