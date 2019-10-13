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19:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Выделю Исламхана и Жукова»: тренер сборной Бельгии — о Казахстане и Билеке в отборе на Евро-2020

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес после матча с Казахстаном в отборе на Евро-2020 рассказал журналистам, за счет чего ему команде удалось добиться восьмой победы подряд, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

Бельгийские футболисты выиграли со счетом 2:0. Голами отметились Миши Батшуайи и Тома Минье.

— Чем вы сегодня довольны?

— Мы вторую игру играем за неделю. Я счастлив и доволен своими. Их подходу к матчу. Вчера у нас была хорошая тренировка. В первом тайме мы хорошо оборонялись — не давали сопернику создавать моменты. Во втором тайме мы хорошо атаковали и также играли в обороне. Мы создали четыре-пять голевых моментов, но забили только один гол. Я доволен талантом моих игроков, и их желанием постоянно побеждать. Мы одержали восьмую победу подряд, чего не было ранее.

— Довольны ли игрой Денниса Прата?

— Он был одним из лучших в составе. Поучаствовал в забитом мяче. Выделил его связку с Витселем. Выделил бы и других игроков — Миши Батшуайи, Кастанья, Тома Минье и других.

— Довольны вы игрой Батшуайи, ведь он мало играет за «Челси»?

— Да, я бы хотел, чтобы играл чаще за «Челси». Чтобы он чаще получал игровую практику. У него высокий КПД за национальную сборную. Он много забивает. Я с ним говорил о клубе — ему нравится в «Челси».

— Добро пожаловать в Казахстан! За счет чего удалось активизировать команду во втором тайме, ведь в первом был всего один голевой момент и он завершился голом?

— Спасибо вам за теплые слова. Мы очень хорошо себя чувствуем в Казахстане. Нас очень хорошо приняли в вашей стране. Это замечательный опыт для нас. Да, нам потребовалось время, чтобы привыкнуть к полю. Мы не часто играем на искусственном покрытии. Тут другое движение мяча. Но я думаю, мы хорошо справились. В первом тайме наша задача была не пропустить гол. Мы должны были привыкнуть к полю, адаптироваться, а затем уже наращивать свое преимущество. В целом, я доволен нашей игрой.

— На сколько вы довольны Торганом Азаром?

— У него есть своя роль и он с ней справился. Он должен был себя проявить в центре поля. Он хорошо проявил себя против Кипра и России. Также скажу пару слов про Насера Шадли. У него есть хороший опыт на клубном уровне. Играл он и на чемпионате мира. Скажу так, что у нас четыре-пять игроков, которые выросли за последнее время в национальной сборной.

— Скажите, повлияла ли атмосфера на стадиона на ход матча? И кто из казахстанских футболистов доставил вам наибольшие проблемы?

— Для нас визит в вашу страну, это великолепный опыт. В молодом городе Нур-Султан, которому около 20 лет. Поддержка болельщиков давала дополнительные силы. Они с душой болели. Выделю и вашего тренера Михала Билека, который сумел создать хорошо организованную команду, а этого непросто добиться, если ты тренируешь сборную, то не часто встречаешься с футболистами.

Но ваша команда становится лучше и сильнее. Вам немного не повезло, когда вы проиграли Кипру и на выезде России. Вы хорошо играли в этих играх. Мне нравятся техничные игроки. Выделю Исламхана и Георгия Жукова, которые хорошо проявили себя. И ваша защита сыграла хорошо и уверенно.

Казахстан
0:2
Первый тайм: 0:1
Бельгия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I13.10.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Михал БилекРоберто Мартинес
Голы
Миши Батшуайи21′
Тома Менье53′
Составы команд
12Дмитрий Непогодов
1Тибо Куртуа
2Сергей Малый
58′
2Тоби Алдервейрелд
6Айбол Абикен
90+2′
5Ян Фертонген
15Александр Марочкин
15Тома Менье
18Дмитрий Шомко
6Аксель Витсель
82′
21Абзал Бейсебеков
83′
16Торган Азар
23Олжас Керимжанов
19Деннис Прат
9Бауыржан I Исламхан
10Эден Азар
16Гафуржан Суюмбаев
61′
3Томас Фермален
90′
11Ян Вороговский
4Брандон Мехеле
10Георгий Жуков
36′84′
14Дрис Мертенс
78′
13Тохтар Жангылышбай
11Янник Феррейра-Карраско
20Максим Федин
71′
23Миши Батшуайи
11′78′
14Юрий Перцух
9Кристиан Бентеке
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)10
1Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
1Угловые3
12Фолы11
3Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяГедиминас Мажейка(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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