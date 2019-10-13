«Жалко, что он не забил Бельгии»: Билек — о дебютантах и самом важном игроке в сборной Казахстана
Главный тренер сборной Казахстана по фтуболу Михал Билек после матча с Бельгией в отборе на Евро-2020 рассказал на
Главный тренер сборной Казахстана по фтуболу Михал Билек после матча с Бельгией в отборе на Евро-2020 рассказал на
Лидеры рейтинга ФИФА выиграли со счетом 2:0. Голами отметились Миши Батшуайи и Тома Минье.
— Довольны ли вы встречей и действиями своих игроков?
— Вы не довольны, когда проигрываете. Перед матчем мы уважали соперника — все ребята работали, как мы говорили. Мы проиграли сегодня
— Что нужно сделать, чтобы добиться положительного результата в играх с такими командами?
— Когда наши игроки будут чаще играть такие матчи, то их опыт будет расти. Тогда мы сможем говорить о положительном результате.
— Сегодня дебютировал Керимжанов. И Федин сыграл, когда упустил два хороших момента.
— Что касается Керимжанова, то он выступил как Марочкин в первом матче, и Абикен — с Россией. Они сыграли хорошо. Федин должен был помогать Исламхану. В первом тайме, у него был момент и жалко, что он не забил.
Я хочу, чтобы команда играла организовано. У нас были голевые моменты, но вы знаете, с кем мы играли. Но игроки показали качества, которые может развивать в будущем.
— Почему Суюмбаев с Шомко, два защитника, играли на одном фланге одновременно?
— Мы знаем качества Гафуржана Суюмбаева. У он хорошо действует как хавбек. Я думаю, что не было никаких проблем в их взаимодействии с Шомко. Потом у него начались проблемы и пришлось его заменить.
— Тома Минье удивлен факту, что Исламхан до сих пор играет в Казахстане. Может быть ему пора попробовать себя в Европе?
— Исламхан играл центрального нападающего. Я бы хотел знать, когда он сыграет в Европе. Во Франции или Англии. Он один из самых талантливых игроков Казахстана. И очень важен для национальной сборной.
|Михал Билек
|Роберто Мартинес
|Миши Батшуайи
|21′
|Тома Менье
|53′
|12
|Дмитрий Непогодов
|1
|Тибо Куртуа
|2
|Сергей Малый
58′
|2
|Тоби Алдервейрелд
|6
|Айбол Абикен
90+2′
|5
|Ян Фертонген
|15
|Александр Марочкин
|15
|Тома Менье
|18
|Дмитрий Шомко
|6
|Аксель Витсель
82′
|21
|Абзал Бейсебеков
83′
|16
|Торган Азар
|23
|Олжас Керимжанов
|19
|Деннис Прат
|9
|Бауыржан I Исламхан
|10
|Эден Азар
|16
|Гафуржан Суюмбаев
61′
|3
|Томас Фермален
90′
|11
|Ян Вороговский
|4
|Брандон Мехеле
|10
|Георгий Жуков
36′84′
|14
|Дрис Мертенс
78′
|13
|Тохтар Жангылышбай
|11
|Янник Феррейра-Карраско
|20
|Максим Федин
71′
|23
|Миши Батшуайи
11′78′
|14
|Юрий Перцух
|9
|Кристиан Бентеке
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Гедиминас Мажейка(Литва)