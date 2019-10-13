«Жалко, что он не забил Бельгии»: Билек — о дебютантах и самом важном игроке в сборной Казахстана

Источник: Vesti.kz

Лидеры рейтинга ФИФА выиграли со счетом 2:0. Голами отметились Миши Батшуайи и Тома Минье.

— Довольны ли вы встречей и действиями своих игроков?

— Вы не довольны, когда проигрываете. Перед матчем мы уважали соперника — все ребята работали, как мы говорили. Мы проиграли сегодня из-за того, что у них было высокие индивидуальные качества. Я своими игроками доволен.

— Что нужно сделать, чтобы добиться положительного результата в играх с такими командами?

— Когда наши игроки будут чаще играть такие матчи, то их опыт будет расти. Тогда мы сможем говорить о положительном результате.

— Сегодня дебютировал Керимжанов. И Федин сыграл, когда упустил два хороших момента.

— Что касается Керимжанова, то он выступил как Марочкин в первом матче, и Абикен — с Россией. Они сыграли хорошо. Федин должен был помогать Исламхану. В первом тайме, у него был момент и жалко, что он не забил.

Я хочу, чтобы команда играла организовано. У нас были голевые моменты, но вы знаете, с кем мы играли. Но игроки показали качества, которые может развивать в будущем.

— Почему Суюмбаев с Шомко, два защитника, играли на одном фланге одновременно?

— Мы знаем качества Гафуржана Суюмбаева. У он хорошо действует как хавбек. Я думаю, что не было никаких проблем в их взаимодействии с Шомко. Потом у него начались проблемы и пришлось его заменить.

— Тома Минье удивлен факту, что Исламхан до сих пор играет в Казахстане. Может быть ему пора попробовать себя в Европе?