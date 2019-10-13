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19:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Жалко, что он не забил Бельгии»: Билек — о дебютантах и самом важном игроке в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по фтуболу Михал Билек после матча с Бельгией в отборе на Евро-2020 рассказал на пресс-конференции, что доволен действиями своих игроков, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz

Лидеры рейтинга ФИФА выиграли со счетом 2:0. Голами отметились Миши Батшуайи и Тома Минье.

— Довольны ли вы встречей и действиями своих игроков?

— Вы не довольны, когда проигрываете. Перед матчем мы уважали соперника — все ребята работали, как мы говорили. Мы проиграли сегодня из-за того, что у них было высокие индивидуальные качества. Я своими игроками доволен.

— Что нужно сделать, чтобы добиться положительного результата в играх с такими командами?

— Когда наши игроки будут чаще играть такие матчи, то их опыт будет расти. Тогда мы сможем говорить о положительном результате.

— Сегодня дебютировал Керимжанов. И Федин сыграл, когда упустил два хороших момента.

— Что касается Керимжанова, то он выступил как Марочкин в первом матче, и Абикен — с Россией. Они сыграли хорошо. Федин должен был помогать Исламхану. В первом тайме, у него был момент и жалко, что он не забил.

Я хочу, чтобы команда играла организовано. У нас были голевые моменты, но вы знаете, с кем мы играли. Но игроки показали качества, которые может развивать в будущем.

— Почему Суюмбаев с Шомко, два защитника, играли на одном фланге одновременно?

— Мы знаем качества Гафуржана Суюмбаева. У он хорошо действует как хавбек. Я думаю, что не было никаких проблем в их взаимодействии с Шомко. Потом у него начались проблемы и пришлось его заменить.

— Тома Минье удивлен факту, что Исламхан до сих пор играет в Казахстане. Может быть ему пора попробовать себя в Европе?

— Исламхан играл центрального нападающего. Я бы хотел знать, когда он сыграет в Европе. Во Франции или Англии. Он один из самых талантливых игроков Казахстана. И очень важен для национальной сборной.

Казахстан
0:2
Первый тайм: 0:1
Бельгия
Футбол, Евро-2020. Отборочные, Группа I13.10.2019, 16:00 (МСК UTC+3)Astana Arena
Главные тренеры
Михал БилекРоберто Мартинес
Голы
Миши Батшуайи21′
Тома Менье53′
Составы команд
12Дмитрий Непогодов
1Тибо Куртуа
2Сергей Малый
58′
2Тоби Алдервейрелд
6Айбол Абикен
90+2′
5Ян Фертонген
15Александр Марочкин
15Тома Менье
18Дмитрий Шомко
6Аксель Витсель
82′
21Абзал Бейсебеков
83′
16Торган Азар
23Олжас Керимжанов
19Деннис Прат
9Бауыржан I Исламхан
10Эден Азар
16Гафуржан Суюмбаев
61′
3Томас Фермален
90′
11Ян Вороговский
4Брандон Мехеле
10Георгий Жуков
36′84′
14Дрис Мертенс
78′
13Тохтар Жангылышбай
11Янник Феррейра-Карраско
20Максим Федин
71′
23Миши Батшуайи
11′78′
14Юрий Перцух
9Кристиан Бентеке
Статистика
4Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
6Удары (всего)10
1Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
1Угловые3
12Фолы11
3Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяГедиминас Мажейка(Литва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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